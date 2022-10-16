شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم احتفالية لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار إهتمام التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى برفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقاً، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، قام التحالف الوطنى بتنظيم عدة احتفاليات لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج فى محافظتى الإسكندرية والغربية.

وقامت موسسة العربي لتنمية المجتمع (عضو التحالف الوطني) بإطلاق فعالية موسعة في محافظتي الإسكندرية والغربية لتسليم الأجهزة الكهربائية للفتيات المقبلات على الزواج فى احتفالية كبيرة سادتها أجواء البهجة، ويواصل قطار مبادرات التحالف الوطني في تقديم المساعدات الاجتماعية وتيسير الزواج للفئات الأولي بالرعاية، حيث يصل الأسبوع القادم إلى محافظات القناة ويبدأ بمحافظة الإسماعيلية ثم تتوالى محافظات الجمهورية تباعاً، سعيًا للتخفيف عن المواطنين ومساعدة الفئات الأكثر استحقاقاً.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.