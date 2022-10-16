شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اتفاق بين حكومة مصر وبين وبنك اكزيم الكورى الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستنشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2022 بشان الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين بنك اكزيم الكورى الجنوبي.

واستعرض اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوابن تقرير اللجنة عن على قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2022 بشان الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين بنك اكزيم الكورى الجنوبي.

وقال العوضى: "الاتفاقية جاءت متفقة مع توجه القيادة السياسية متمثلة فى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما ينعكس على رفع كفاءة الجيش المصرى ويمكنه من أداء دوره الدستورى المنوط به".