شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار "أبو العلا" ممثلا للهيئة البرلمانية للإصلاح والتنمية.. و"أبوهميلة" للشعب الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب ورئيس الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، إنه عملا بالفقرة الأولى من المادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس، أخطر رئيس حزب الاصلاح والتنمية، رئيس المجلس باختيار النائب أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس.

كما أخطر رئيس حزب المصرى الديمقراطى باختيار النائب إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلسن واختيار رئيس حزب الشعب الجمهورى، النائب محمد صلاح ابو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

يذكر أن المادة 105 من اللائحة الداخلية تنص على ان يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.