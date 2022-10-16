16 أكتوبر , 2022
واتساب.
يختبر تطبيق «واتساب» ميزة جديدة يمكنها السماح للمستخدم بإضافة ما يصل إلى 1024 من الأصدقاء في دردشة جماعية واحدة.
والميزة الجديدة قيد الاختبار من قبل «واتساب» على عدد محدود من مستخدمي التطبيق، الذين يختبرون الحد الأقصى للمجموعة من 512 إلى 1024 مشاركاً في المحادثة، وفق صحيفة «الاقتصادية».
ففي السابق، كان بإمكانك إضافة 256 شخصاً فقط للدردشة الجماعية الواحدة. لكن مع زيادة عدد مستخدمي التطبيق، رأى «واتساب» أن هذا العدد غير كاف بين المستخدمين. ولهذا تم زيادة عدد المشاركين في المحادثات الجماعية من 256 إلى 512 مستخدماً.
غير أنه يبدو أيضاً أن هذا الرقم لم يعد كافياً، ولهذا يعتزم «واتساب» زيادة العدد إلى 1024 مستخدماً قريباً.
كذلك عمل «واتساب» على ميزات جديدة لأدمنز أو مشرفي المجموعة حتى يتمكنوا من إدارة مجموعات الدردشة بشكل سهل وسلس. وتشمل الميزات الجديدة المقبلة إنشاء قائمة بالأعضاء الذين يرغبون في الانضمام للمجموعة، كما يمكن للأدمن اختيار من يمكنه إضافة مستخدمين جدد للغروب.
كانت هذه تفاصيل خبر أدمنز «واتساب» على موعد مع ميزة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.