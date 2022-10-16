شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح "قائمة المنقولات" يهدد الأسرة المصرية.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "سلاح قائمة المنقولات يهدد الأسرة المصرية"، استعرض خلاله مقترحات بصيغة جديدة لقائمة "العفش" لحفظ حقوق الزوج والزوجة، الأبرز ذكر ما اشتراه كل من الطرفين باسمه، وأن تكون على سبيل عارية الاستعمال وليس وإيصال أمانة، وإليكم التفاصيل كاملة:

سلاح "قائمة المنقولات" يهدد الأسرة المصرية.. مقترحات بصيغة جديدة لقائمة "العفش" لحفظ حقوق الزوج والزوجة.. الأبرز ذكر ما اشتراه كل من الطرفين باسمه.. وتكون على سبيل عارية الاستعمال وليس وإيصال أمانة



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