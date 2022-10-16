عمرو درويش "نائب التنسيقية" يتقدم ببيان عاجل حول أزمة الأعلاف

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو درويش ببيان عاجل موجهة للحكومة بخصوص أزمة أعلاف الدواجن، والتي باتت تهدد هذه الصناعة الهامة وتعتبر من أهم مصادر الغذاء والبديلة لمصادر أخرى نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني لها.

وقد جاء في حيثيات البيان العاجل، أن هناك ما يقترب من 1.5 مليون طن ذرة صفراء في الموانئ ونحو 500 ألف طن بذرة فول صويا، إلا أنه لم يتم الافراج عنها حتى الآن من الموانئ، عوضاً على أن السوق المحلية تحتاج شهرياً إلى شهريا إلى 500 ألف طن ذرة و250 ألف طن بذرة فول صويا.

كما أكد على أن السوق المصري يعاني نقصا حاداً من خامات الأعلاف، والموجود منها تكلفته مرتفعة جدا، مما دفع العديد من مربي الدواجن الى اللجوء لإعدام ملايين الكتاكيت نظراً لعدم وجود مشترين.

وشدد في بيانه أن الأزمة الأخيرة تُعد الأصعب في تاريخ صناعة الدواجن، مما يستدعي محاسبة المقصرين وتحركاً عاجلا وسريعًا لإنقاذ مكونات هذه الصناعة الهامة والاستراتيجية.