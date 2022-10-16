شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش خطة اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، في أولي اجتماعاتها لدور الانعقاد الثالث على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو (فقط مبلغ وقدره ثلاثمائة وخمسون ألف يورو) الموقع فى القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

وتستهدف الاتفاقية إلي دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلي زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.