شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تنظر 9 طلبات إحاطة لإنشاء مستشفيات وتوفير مستلزمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة 9 طلبات إحاطة بشأن القطاع الصحي وإنشاء وتطوير مستشفيات وتوفير مستلزمات طبية.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عيد حماد، بشأن توفير جهاز أشعة رنين لمستشفى حلوان العام وعدم الاستفادة بالوجه الكافي بخدمات مستشفى التبين المركزي، والنائبة ميرفت عازر، بشأن التأخر في إنشاء مستشفى ميت غمر، والنائب محمد نجيب خالد، بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفيات العامة بمراكز الجمالية ومنية النصر وميت سلسيل والكردي بمحافظة الدقهلية، والنائب مجدي الأمير، بشأن إمداد مستشفى المنزلة العام مركز المنزلة محافظة الدقهلية بعناية أطفال.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب نبيل عسكر، بشأن البدء في طرح وإسناد مستشفى أبو كبير المركزي بالمناقصة العامة الشاملة بخطة العام الحالي ونقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحي وخاصة التأمين الصحي بالشرقية وفرع أبو كبير وههيا وصرف أدوية بدائل لمرضى القلب والسكر، ومن النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن تأخر تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتطوير بالوحدات الصحية لبعض مراكز سمنود بمحافظة الغربية، ومن النائب محمد أحمد فايد، بشأن تأخر توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية..نقص أجهزة التنفس الصناعي داخل مستشفيات محافظة الغربية.