"قومي حقوق الإنسان" يكرم الكوادر الشبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كرمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الطالب محمود توفيق علام بجامعة نيوجيزة والطالبة زينة عبد الله كمال بمدرسة ليسيه بلزاك، احتفالا باتمام تدريبيهما داخل لجان ووحدات المجلس.

وفي ذات السياق أكدت "خطاب" أهمية إلمام الشباب بقضايا حقوق الانسان توطئة للقيام بالدور المنوط بهم فى نشر الوعي بحقوق الانسان باعتبارها احد اركان المجتمع ودعائم الجمهورية الجديدة واهتماما بقضايا الوطن.

يأتي ذلك في إطار بناء القدرات وأعداد الكوادر الشابة في مجال حقوق الإنسان وإيمانا من المجلس بأهمية دعم تلك الكوادر وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم في هذا المجال.

وعقدت السفيرة مشيرة خطاب عدة لقاءات مع شباب الجامعات المصرية خلال الشهور القليلة الماضية حيث أسفرت تلك اللقاءات عن أعداد برنامج تدريبي للشباب لخلق كوادر شابة وتدريبهم لكى يصبحوا سفراء للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى جامعاتهم لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة والطالبات.