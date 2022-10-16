رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن القافلة الطبية بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول فعاليات القافلة الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وجامعة طنطا، بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم، خدمةً لأهالي محافظة شمال سيناء في 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، وتحت اشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، وبالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشار التقرير إلى أن القافلة استمرت علي مدار ثلاثة أيام، كانت قد انطلقت من داخل مستشفى العريش العام، واتصالًا بذلك، أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توجيهاته لكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون؛ لنجاح القافلة.

كما حرص على استقبال وفد من قيادات القافلة ضم الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، وهاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، وعدد من قيادات جامعة طنطا.

وأكدّ الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن تلك القوافل تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وتستهدف تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ في توصيل الخدمات الطبية ذات الجودة الى الأهالي في مناطق معيشتهم.

وخلال التقرير، أوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أن أعمال القافلة شملت عيادات للقلب والأوعية الدموية والنفسية والعصبية وعيادة لطب الأطفال، وعيادة للأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب إجراء الجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، و إجراء الفحوصات التشخيصية لهم من خلال التحاليل وأجهزة الأشعة، كما تم إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة في مختلف التخصصات، وأن القافلة أجرت الكشف الطبي على عدد 700 حالة في تخصص الرمد وجراحات العيون، واجراء كشف "إيكو – كاريوجرافى" لعدد 108 حالات، والكشف على 196 حالة في تخصص القلب، إلى جانب توقيع الكشف الطبي على 332 حالة بعيادة النفسية والعصبية، واجراء 10 حالات رسم مخ، و33 حالة في أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وإجراء 70 عملية جراحية في التخصصات المتاحة بالقافلة.

وأضاف شعبان أن أعمال التجهيز للقوافل شملت التنسيق الكامل مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء؛ للقضاء على قوائم الانتظار في اجراء العمليات الجراحية بمستشفى العريش العام في عدد كبير من التخصصات.

من جانبه أوضح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة حريصة على تقديم خدماتها لكل مصري على ارض مصر، وبخاصة المحافظات الحدودية وان المشاركة في تنفيذ القوافل من قِبل صناع الخير في محافظة شمال سيناء؛ يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهذه البقعة المباركة من أرض مصر.

وأضاف عبد الفتاح: أن القوافل تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تمامًا، وأن القافلة تم تنظيمها من داخل مستشفى العريش العام؛ خدمةَ لكل أهالي العريش والمناطق المجاورة، إضافة إلى مناطق بئر العبد أيضًا".

وأشار المدير التنفيذي لصناع الخير، الي أن المؤسسة تشارك في القوافل بمستشفى متنقل ومتكامل لتقديم الخدمات الطبية في مجال الحد من مسببات العمى من خلال مبادرة "عنيك في عنينا" حيث تشمل الخدمة المقدمة توقيع الكشف الطبي وفق ما يتم في أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة ومن خلال أحدث الاجهزة الطبية، أيضًا تشخيص حالات الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها قريبًا، وتشخيص الاحتياج لجراحات العيون تمهيدًا لإجرائها قريبًا، وأن القوافل شهدت التوعية بطرق الوقاية من امراض القدم السكرى ضمن مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر.

وأعربت دينا مصطفى، الملقبة بـ "بنت سيناء"، أمينة المرأة لمؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن خالص شكرها للاستجابة السريعة من الجهات المنفذة للقافلة؛ لرغبة أهالي شمال سيناء بتواجد القافلة لخدمتهم وما تشمله من خدمات طبية وتنموية متعددة.