بدء فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه بمشاركة العديد من الوفود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بدأت، صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك، ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه، ليكون بمثابة الحدث التحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم "كوب 27".

ومن المقرر أن يضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس وعقد العديد من المسابقات، حيث سيتم عقد "الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية"، والتي تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في القارة الإفريقية، تمهيدا لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في مارس 2023.

كما سيتم عقد جلسة مفتوحة؛ للتعريف بمحاور "المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه"، والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم، بالإضافة لعرض ترتيبات "يوم في المياه"، كما سيتم عقد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه، لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن هولندا، طاجكستان، ألمانيا، بريطانيا، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ومعهد استكهولم الدولي للمياه.

ومن المقرر أن يتم أيضا عقد "الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية" لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الثاني، الذي تم عقده في يناير 2022، ومن المقرر أيضا عقد "المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه بين البنك الإفريقي والاتحاد الأوروبي"، والذي يهدف لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي في قارة إفريقيا من خلال توفير منصة سنوية لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار في المياه في البلدان الإفريقية، كما سيتم عقد مؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطواريء المناخية في منطقة المتوسط"، والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

كما يشتمل أسبوع القاهرة الخامس للمياه على مؤتمر علمي، والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية، حيث تم تلقي 131 بحثا من الجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في خمس جلسات فنية متخصصة في محاور (الأمن المائي والتغيرات المناخية - حماية الدلتاوات - التكيف في مجال المياه في ظل التغيرات المناخية - المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلي - الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ)، وتضم اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

وفي إطار اهتمام وزارة الري والموارد المائية بتعزيز الدور العلمي والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة، فسوف يتم عقد ثلاث جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه، يحاضر فيها لفيف من وزراء المياه والعلماء الدوليين وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلو المنظمات الدولية.

وفي ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على تعزيز التواصل بين الشباب الأفارقة، سيتم عقد "المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه" تحت شعار "الإدارة الذكية لمياه الري للتخفيف من آثار تغير المناخ"، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.​