"التنمية المحلية": زراعة 79.7 مليون شجرة بالتنسيق مع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات؛ للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالي الحالي، وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 79.7 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة 20.3 مليون شجرة، وفقا للأعداد المقررة لكل منها.

وقال وزير التنمية المحلية - في بيان اليوم الأحد- إن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الحالي زراعة 7.7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها، إضافة إلى 2.7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة فقر الغذاء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن العمل يبدأ في مبادرة "100 مليون شجرة" بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، موضحا أنه سيتم زراعة 1.83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة، و670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة، و390 ألفا بالدقهلية، و354 ألفا بمحافظة البحيرة، و393 ألفا بالشرقية، و434 ألفا بسوهاج، و334 ألفا بمحافظة القليوبية، و286 ألفا بكفر الشيخ، و245 ألفا بكل من محافظتي الإسكندرية والمنوفية، و261 ألفا بالغربية، و206 آلاف بأسيوط، و224 ألفا بمحافظة بني سويف، و272 ألفا بالإسماعيلية، و215 ألفا بمحافظة المنيا، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأشجار، وتجميل الكباري والجسور باستخدام أشجار الزينة، ودهان واجهات العقارات والمباني المطلة على تلك الكباري والجسور.

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال تحسين البيئة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب ورجال الأعمال، للترويج لمبادرة "100 مليون شجرة"، وزراعة الأشجار على الطرق والجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، و مراكز الشباب، وأيضا المناطق الصناعية، والظهير الصحراوي للمحافظات، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، مع دراسة زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادي سواء كانت أشجار مثمرة أو أشجار خشبية، وفقا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية بالمحافظات، وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقلة حضارية بكل مدينة، مؤكدا أنه سيتم البدء خلال المرحلة الحالية بإنشاء حدائق مركزية في عواصم المحافظات الكبرى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التي تقوم بها المحافظات، وتتضمن المساحات الخضراء التي تم زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.