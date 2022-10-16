مسرحية "محطة مصر" تجذب أهالي مركز الشهداء بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدمت وزارة الثقافة، ممثلة في مسرح المواجهة والتجوال، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مسرحية "محطة مصر" بمركز شباب زاوية البقلي التابع لمركز ومدينة الشهداء بالمنوفية، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية والفنية التي تقيمها وزارة الثقافة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكرت وزارة الثقافة - في بيان اليوم الأحد - أنه تدور أحداث العرض الذي تقدمه فرقة مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح حول: فتاة تتواجد مع والدها في محطة مصر وعند مغادرة الأب لقطع تذكرة القطار ترى الفتاة بعض العناصر الإرهابية يخططون لتفجير أحد القطارات في المحطة، فتحاول الطفلة منعهم من ذلك ولكنها تقع في أيدي الإرهابيين أسيرة ويقوم الأب والركاب المتواجدون بالمحطة بإبلاغ الشرطة والتي تتمكن من العثور على الطفلة والقبض على الإرهابيين وإفساد خطتهم.

يشارك في بطولة العمل كل من مجدي فكري، فاطمة محمد، فرح حاتم، شادي سرور، نادين عطار، محمد عزت، ماهر محمود، شكري عبد الله، عادل عثمان، ديمه زناتي، أحمد النمس، وبالاشتراك مع نجوم مسرح القاهرة للعرائس، من ألحان حاتم عزت، وديكور د. سمير شاهين، تصميم وتنفيذ عرائس د. ريم هيبه، نحت عرائس محمود الطوبجي، تنفيذ ميكانيزم يوسف مغاوري، وخالد عيسى، مخرج منفذ رفعت ريان، تأليف محمد زناتي، وإخراج رضا حسنين.