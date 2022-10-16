توريد 18 ألف طن أرز شعير في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، اليوم الأحد، استقبال مواقع استلام الأرز الشعير في نطاق المحافظة كميات جديدة من المحصول.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، والمتحدث الرسمي باسم المديرية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 25 أغسطس 2022، حتى صباح اليوم الأحد، الموافق 16 أكتوبر 2022، بلغ 18 ألفا و458 طنا.

ولفت إلى أن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي تجرى من خلال 21 موقعًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب كفر الشيخ، بمتابعة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال إن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشاكل تتعلق بعملية التوريد، مع متابعة انتظام صرف مستحقات المزارعين، والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.