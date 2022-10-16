اندلاع حريق في مزرعة مانجو بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

اندلع حريق، اليوم الأحد، في مزرعة مانجة، بطما شمالي محافظة سوهاج، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما بلاغًا بنشوب حريق في قطعة أرض زراعية تقع في دائرة المركز.

تبين أنه أثناء إشعال "خ.ع" 56 عامًا عامل النيران بكمية من مخلفات أرضه الزراعية تطايرت النيران بفعل الرياح وامتدت لقطعة أرض مجاورة منزرعة بأشجار المانجو والنخيل ملك "أ.م" 45 عامًا مزارع.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية، وأفاد مالك قطعة الأرض بمضمون ما تقدم، واحتراق 12 شجرة مانجو وكمية من البوص، واتهم المذكور بالإهمال الذي تسبب في نشوب الحريق، وأفاد المشكو في حقه بمضمون ما تقدم، وأضاف بحدوث ذلك دون قصد. حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.