تراجع الدينار الأردني.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر بيع الريال القطري مقابل الجنيه اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما تراجع سعر بيع الدينار الأردني.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 61.04 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و63.51 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش.

سعر الريال السعودي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 50.72 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 5.03 جنيه للشراء، و5.41 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 27.30 جنيه للشراء، و27.76 جنيه للبيع، بتراجع قرش.