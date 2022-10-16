انت الان تتابع خبر الصين تهدد باستخدام القوة و تايوان ترفض مبدأ "بلد واحد ونظامان".. فما الحل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف الرئيس الصيني في كلمة خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي (الحاكم) الذي يعقد مرة كل 5 سنوات، أن بكين استعادت السيطرة على هونغ كونغ، وحاربت بحزم النزعة الانفصالية في تايوان وعارضت استقلالها.وأردف "حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني، وإن الصين لن تتخلى عن حق استخدام القوة مع تايوان كحل أخير وفي الظروف القصوى".

وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ستسرع بناء جيش على مستوى عالمي، وتعزز قدرتها على بناء قوة ردع إستراتيجية، لافتا إلى أنه يجب أن تلتزم الصين بقيادة الحزب المطلقة للجيش.

ووفقا لشي جين بينغ، فإن بكين رفضت "عقلية الحرب الباردة" في الدبلوماسية الدولية، من دون أن يأتي على ذكر العلاقات مع واشنطن.



وقال لممثلي الحزب الشيوعي في قاعة الشعب الكبرى إن الصين تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، كما تعارض ازدواجية المعايير، مشددا على أن بكين لن تسعى إطلاقا إلى الهيمنة ولن تنخرط في (أنشطة) توسعية.

وافتتح شي جين بينغ اليوم الأحد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم الذي يستمر أسبوعا، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلاله بفترة رئاسة ثالثة ويعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونغ.

وبدأ التجمع -الذي يضم نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد- في قاعة الشعب الكبرى على الجانب الغربي من ميدان تيانانمين، وسط إجراءات أمنية مشددة.