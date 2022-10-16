شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الصين يتعهد بالكفاح ضد النزعة الانفصالية والتدخل في جزيرة تايوان.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنديد بتدخل قوى خارجية في جزيرة تايوان، وتأكيد على رفض "عقلية الحرب الباردة" في السياسة الدولية، رسائل عدة وجهها رئيس الصين.

وفي افتتاح المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي، أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأحد، بحكم حزبه الشيوعي، قائلا، إن "المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني هام جدا وينعقد في لحظة حساسة".



وأضاف شي أمام مندوبي الحزب الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى في بكين: "أن الحزب بأكمله والشعب سيبدآن من جميع المجموعات الإثنية برحلة جديدة لبناء بلد اشتراكي حديث بشكل شامل".

وفيما ندد بتدخل قوى خارجية في تايوان، أشاد بانتقال هونج كونج من "الفوضى إلى الحكم"، قائلا إن "الوضع في هونج كونج حقق تحولا كبيرا من الفوضى إلى الحكم".

وتعهد بخوض "كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل" في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، مؤكدًا رفض بكين "عقلية الحرب الباردة" في الدبلوماسية الدولية، من دون أن يأتي على ذكر العلاقات مع واشنطن.

وقال لممثلي الحزب الشيوعي في قاعة الشعب الكبرى إن "الصين.. تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية كما تعارض ازدواجية المعايير"، مشددا على أن بكين "لن تسعى إطلاقا إلى الهيمنة ولن تنخرط في (أنشطة) توسعية".

انطلق المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الحاكم والذي يستمر أسبوعا، وسط توقعات بأن يفوز خلاله الرئيس الصيني بفترة رئاسية ثالثة.

فالمؤتمر الذي افتتحه الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد، من المقرر أن يعزز مكانته كأقوى حاكم للبلاد منذ ماو تسي تونج.



ومن المقرر أن يبدأ التجمع الذي يضم نحو 2300 مندوب من جميع أنحاء البلاد في الساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) في قاعة الشعب الكبرى على الجانب الغربي من ميدان تيانانمين.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه من المرجح أن يبدأ المؤتمر بكلمة يبثها التلفزيون لشي (69 عاما) يستعرض فيها إنجازات الحزب في السنوات الأخيرة ويحدد أولويات واسعة النطاق للسنوات الخمس المقبلة.



وقالت هولي سناب الخبيرة في السياسة الصينية بجامعة جلاسكو، إن المؤتمر "مهم للغاية"، مشيرة إلى أنه "حتى القائد القوي يحتاج إلى الحصول على إجماع داخل الحزب. هذه هي اللحظة التي يتم فيها تأكيد وإعلان هذا الإجماع، وبالتالي شرعية الزعيم داخل الحزب".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن هذا الأسبوع لن يكون مجرد تأييد لاستمرار حكم شي، بل هو أيضًا اللحظة التي سيضع فيها رؤيته لمستقبل الصين.

ويقول فيكتور شيه، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا: "سيخدم شي جين بينج ثلاث فترات كاملة على الأقل"، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ "التجديد الكبير" سيكون الموضوع الرئيسي في مؤتمر الحزب.

تحديات "هامة"

وأكد أنه "سيتعين على الصين أن تستمر في النمو ويجب أن تصبح أقوى عسكريًا، وأن تكون قوة مؤثرة بشكل متزايد في العالم".

وقال ريدموند وونج، محلل الأسواق في ساكسو بنك، في مذكرة: " لا نرى أي سبب يدعو الرئيس الصيني إلى تغيير المسار أو السياسة أو إجراء تعديلات جوهرية على المبادئ والاستراتيجيات الأساسية التي وضعها خلال العقد الماضي".

فيما قالت مارجريت لويس، أستاذة القانون في جامعة سيتون هول في الولايات المتحدة: "نحن نعلم أن شي جين بينج قوي للغاية، لكن هذا العام أظهر أيضًا أن لديه تحديات لا يستهان بها".

وسيختتم المؤتمر أعماله بانتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المؤلفة من سبعة أفراد.

وبعد أن تنتهي اجتماعات المؤتمر العام للحزب، بعد أسبوع، من المحتمل أن يلقي شي خطابًا ختاميًا ويقدم التشكيلة الجديدة للجنة المركزية، وفق صحيفة جارديان.