حدث ليلاً| اقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"قريبًا جدًا"..صندوق النقد يعلن الاقتراب من التوصل لاتفاق مع مصر

قال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية أجروا مناقشات ثنائية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

شعبة المخابز: منظومة بيع الدقيق للمخابز قرار مهم ويؤدي لتوازن في السوق

أشاد عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بقرار وزارة التموين الذي يقضي ببيع التموين للدقيق إلى المخابز يؤدي لتوازن في السوق، متابعًا: "منظومة بيع وزارة التموين للدقيق في المخابز قرار مهم، سوف يبدأ تطبيقة من بكرة".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مديرة صندوق النقد تغرد عن المفاوضات مع مصر.. ومستشار محافظ المركزي يعلق

علق هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، في تغريدة له على تويتر على النتائج الجيدة التي أثمرت عنها لقاءات المسؤولين المصريين حاليا مع صندوق النقد الدولي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إطلاق نار وتصاعد الدخان من سجن سيء السمعة بطهران

بعد إطلاق نار واندلاع حريق في سجن يحتجز فيه سجناء سياسيون في طهران إثر مواجهات بين السجناء والحراس، أكدت طهران انتهاء الـ"اضطرابات"، مشددة على أن "الوضع تحت السيطرة". وتؤكد تقارير أن محتجين ضد وفاة أميني يقبعون في السجن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ما العلاقة بين لقاح كورونا وموجة الطقس السيء؟ متحدث الصحة يكشف

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد ستشهد بدايةً من اليوم السبت أول حالة من عدم الاستقرار في فصل الخريف تتخللها تقلبات جوية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عمدة إسطنبول يعلن السيطرة على حريق اندلع بمبنى سكني بالمدينة

أعلن عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، السيطرة على الحريق الذي اندلع في مبنى سكني مؤلف من 24 طابقا في اسطنبول، أكبر مدن تركيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجزائر تعرب عن تضامنها مع تركيا إثر حادث انفجار منجم بشمالي البلاد

أعربت الجزائر عن تضامنها مع جمهورية تركيا على إثر الحادث الأليم لانفجار منجم بشمالي البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نادر سعد: المصريون الحاملون لجنسية أخرى يحق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء السيارات

أكد السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن عدد المصريون في الخارج يتراوح مابين 10-14 مليون مصري، ولكن من الصعب التكهن وتقدير عدد السيارات التي ستدخل مصر أو من يمكن أن يستفيدوا من مبادرة إعفاء السيارات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بيان عاجل من النقل بشأن سائق قطار بث مقطع فيديو من داخل كابينة القيادة

أصدرت وزارة النقل بيانا عاجلا، اليوم السبت، بشأن رصد أحد مقاطع الفيديو، قيام أحد قائدي القطارات في هيئة السكة الحديد المصرية، بإذاعة بث مباشر من داخل كابينة القيادة أثناء قيادته لأحد القطارات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الفرامل اتعطلت".. النيابة العامة تعلن تفاصيل التحقيقات في "حادث الدائري"

أعنلت النيابة العامة، مباشرتها التحقيقات في حادثة الطريق الدائري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"ممرات المغادرة آمنة ومعروفة".. الخارجية تكشف تفاصيل أوضاع المصريين في أوكرانيا وروسيا

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الأوضاع مشتعلة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا خلال الأيام الأخيرة، حيث استمرار عمليات القصف والقصف المضاد من الجانبين، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية في كييف على تواصل مع المصريين الموجودين هناك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الخارجية: لدينا 500 مصري في أوكرانيا ونتواصل معهم بشكل دائم

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن السفارة المصرية في كييف على تواصل مع الجالية بعد القصف الأخير على العاصمة الأوكرانية.

للتفاصيل.. اضغط هنا