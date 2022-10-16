كيف نشعر بالدفء خلال فترة التقلبات الجوية؟ الصحة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد ستشهد بدايةً من مساء السبت أول حالة من عدم الاستقرار في فصل الخريف تتخللها تقلبات جوية.

وناشد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس البارد، لأن ذلك سيساعد على استمرار الشعور بالدفء، بالإضافة إلى أهمية ممارسة الحركة البدنية في اليدين أو القدمين، لأن ذلك يساعد على تدفُق الدم إلى الأطراف والجلد واستمرار الشعور بالدفء.

وفيما يخص الأطفال، شدد "عبدالغفار" على ضرورة حمايتهم من التعرض لموجات التقلبات الجوية، والاهتمام بتغذيتهم الجيدة وتدفئتهم من خلال ارتداء ملابس سميكة مصنوعة من مواد توفر الدفء، وتغطية الطفل بشكل جيد خلال فترة النوم، مضيفًا أنه في حالة اصطحاب الأطفال خارج المنزل يجب أن يحرص أولياء الأمور على أن يرتدي الرضع والأطفال الصغار ملابس مناسبة، مع الحرص على تدفئتهم.