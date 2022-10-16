شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء القمة.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عشاق ومحبي كرة القدم لمباراة من العيار الثقيل والتي تجمع بين ليفربول ونظيره نادي مانشستر سيتي اليوم الأحد والموافق 16 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في الدوري الإنجليزي

وتنقل أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر، بينما يمتلك نادي ليفربول 10 نقاط في المركز الحادي عشر.