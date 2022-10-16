برق وأمطار على الإسكندرية في أول موجات الخريف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت سماء مدينة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سحبا رعدية وبرق امتدت في مناطق متفرقة بغرب ووسط المحافظة، صاحبها سقوط أمطار خفيفة في أول موجة تقلبات جوية بفصل الخريف.

وسطع البرق في سماء المدينة الساحلية بمناطق منها برج العرب والعجمي والورديان والشاطبي والإبراهيمية وسيدي جابر، وسط زخات خفيفة ومتقطعة للأمطار.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان لها، أنه جرى رصد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من الدلتا والسواحل الشمالية الغربية في السلوم وسيدي براني، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فيما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 70%.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الطوارئ، استعدادا لموجة الطقس السيئ وهطول الأمطار المتوقعة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين اتباع الآتي:

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.