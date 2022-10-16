ولي العهد ورئيس جنوب أفريقيا يشهدان توقيع 15 اتفاقية بين البلدين

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وقد أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية.

عقب ذلك، عقد ولي العهد وفخامة رئيس جنوب أفريقيا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جنوب أفريقيا مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً: مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووكالة أنباء جنوب أفريقيا الحكومية في جمهورية جنوب أفريقيا بين وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

ثانياً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

ثالثاً: مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة لجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال اختصاصاتهما بين وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

رابعاً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ووزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا.

خامساً: مشروع مذكرة تفاهم بشأن دراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

سادساً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي بين وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية انجيلا ديديزا.

سابعاً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

ثامناً: اتفاقية تعاون بين المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري بين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ووزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا.

تاسعاً: مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ووزير النقل فيكيلي أبريل مبالولا.

عاشراً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

حادي عشر: برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) ومكتب المواصفات الجنوب أفريقي (SAB) بين محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ووزير التجارة والصناعة والمنافسة إبراهيم باتيل.

ثاني عشر: مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ومؤسسة التسليح في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري بين محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي والرئيس التنفيذي لمؤسسة التسليح سولومزي مبادا.

ثالث عشر: مشروع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة تأمين ائتمان الصادرات في جنوب أفريقيا بين الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ سعد بن عبدالعزيز الخلب ومدير عام التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا شبير خان.

رابع عشر: مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن للتعاون في مجالات علوم الأرض بين نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر والرئيس التنفيذي لمركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن الدكتور موليفي موتوكو.

خامس عشر: مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومجلس العلوم الجيولوجية للتعاون في مجلات علوم الأرض بين الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني والرئيس التنفيذي لمجلس العلوم الجيولوجية موسى مابوزا.