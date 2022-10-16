شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر تحقق طفرات اقتصادية كبرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية، إنجازات ونجاحات عديدة في الكثير من القطاعات المخنلفة، حيث شهدت الفترة الماضية طفرات كبيرة في النجاحات الاقتصادية في الصادرات المصرية، وتعتمد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول في ظل الأزمات العالمية التي بدأت مع وباء كورونا، وتقوم الحكومة المصرية بخطوات تحفيز للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر أصحبت خلال السنوات القليلة الماضية متفوقة في تصدير العديد من السلع الهامة بعد النجاح الكبير الذى تحقق من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية والتجارية وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية اقتصاديا وفي كافة المجالات الأخرى.