​اليوم.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 20 عاما على إنشائها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنظم مكتبة الإسكندرية مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية والندوات، اليوم الأحد 16 أكتوبر، تبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا، احتفالا بمرور 20 عامًا على افتتاح مكتبة الإٍسكندرية.

تتضمن الاحتفالية كلمة افتتاحية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، يعقبها محاضرة الدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية. وعرض فيلم قصير بعنوان "مكتبة الإسكندرية في عشرين عاما".

بالإضافة إلى افتتاح معرض "مكتبة الإسكندرية في عشرين عاماً.. إعادة الإحياء" متضمنا عرض لفيلم رسوم متحركة من إنتاج مكتبة الإسكندرية بعنوان "تيا في مكتبة الإسكندرية"، وحفل لأوركسترا مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والمثقفين والمفكرين.

كما سيتم إضاءة مبني مكتبة الإسكندرية ليلا احتفالا بمرور عشرين عاما على افتتاحها.

وعلى هامش الاحتفالية سيتم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في مكتبة الإسكندرية حول "الاحتفالات الإيبيروأمريكية"، في تمام الساعة 1:30 بقاعة المعارض الشرقية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

من المقرر أن يفتتح المعرض د. أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وإدواردو أنطونيو فاريلا سفير الأرجنتين وعدد من سفراء الدول المشاركة. وذلك في إطار برنامج أسبوع ثقافة إيبيرو أمريكا الثاني بالإسكندرية، حيث ستقوم سفارات ١٦ دولة بزيارة مدينة الإسكندرية وتقديم برنامج للأنشطة الثقافية يهدف إلي التعريف بالهوية الثقافية المتنوعة لمختلف بلدان إيبيروأمريكا بين عامة الناس في الإسكندرية ومصر بأسرها.

البلدان المشاركة في الدورة الحالية هي: الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان ، أوروغواي وفنزويلا. وهذا النشاط المتنامي للدول الإيبيروأمريكية هو دلالة على الاهتمام بمد الحوار من خلال الثقافة ليشمل عدد أكبر من المصريين، وخاصة الأجيال الشابة.