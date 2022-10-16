​"تعليم النواب" تناقش قانوني إعادة تنظيم الأزهر ونقابة التكنولوجيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تستعرض لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الأحد برئاسة الدكتور سامي هاشم، بعد انتهاء الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

كما تستعرض اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما تستعرض لجنة التعليم بعد غدا الاثنين مناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2022/2023 بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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