إصابة 7 أشخاص إثر انفجار اسطوانة غاز في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 7 أشخاص اليوم السبت، في حادث انفجار أسطوانة غاز في موقع لتجفيف التمور، "منشر بلح" بقرية الأعقاب التابعة لمركز ومدينة أسوان.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى أسوان الجامعي، باستقبال المستشفى 7 حالات إصابة، بداعي تعرضهم لانفجار أسطوانة غاز كانت بأحد المناطق المخصصة لتجفيف التمور في منطقة الأعقاب التابعة لمركز أسوان.

كلف مدير أمن أسوان، الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أسوان، بالتوجه إلى موقع الحادث وكشف ملابسات وأسباب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.