بدلوا ملابسهم في الشارع.. ماذا حدث في مباراة بلطيم والدلنجات بكفر الشيخ؟ - (بيان)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف مجلس إدارة نادي بلطيم الرياضي في كفر الشيخ، اليوم السبت، عن الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه نادي بلطيم مع نظيره نادي الدلنجات على ملعب الأخير، وتعرض بعض لاعبي الفريق، والجهاز الفني للاعتداء من قبل الجماهير، وذلك من خلال بيان رسمي صادر عن إدارة النادي.

أقيمت مباراة الفريق الأول للكرة بنادي بلطيم مع نظيره فريق نادي الدلنجات على ملعب الأخير في إطار منافسات الأسبوع الأول بالمجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، والتي تعرف بمجموعة "كفر الشيخ والبحيرة" برئاسة أشرف إسماعيل، وتشرف عليها منطقة كفر الشيخ لكرة القدم.

وأكد البيان أن الفريق الأول للكرة بنادي بلطيم غادر فندق الإقامة بمدينة دمنهور متجهًا إلى ملعب نادي الدلنجات لملاقاة فريقه وعند وصول الفريق فوجئوا بغرفة تبعد عن الملعب حوالى 150 مترًا ولآ تصلح للإقامة نهائيًا.

وأكد البيان أنه جرى تحذير مسئولي فريق بلطيم بأنه سوف يحدث سرقة أغراض اللاعبين، والفريق، وبالفعل جرى سرقة قفاز حارس المرمى، ورغم ما حدث جرى تجاوز كل ذلك ونزل الفريق إلى أرض الملعب، وعقب ذلك فوجئوا مسؤولو الفريق بوجود عدد من 10 إلى 15 شخصًا من الجماهير داخل أرضية الملعب خلف المرميين للفريقين، وخلف مساعدي الحكم.

ولفت البيان إلى أن هناك تواجدًا جماهيريًا خلف وبجوار الجهاز الفني لفريق بلطيم ما كان له التأثير الكامل على الحكم، ومساعديه فكان له الأثر على قراراتهم بشكل واضح، وعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لفريق بلطيم، وتعمد العنف من لاعبي الدلنجات مع لاعبي بلطيم، وتعريض لاعبي الفريق للإرهاب.

وذكرت إدارة نادي بلطيم في بيانها أنه جرى توجيه كلمات لطاقم التحكيم من بعض جماهير الدلنجات عندما قالوا للحكم على مرأى ومسمع الجميع "لو النتيجة اتغيرت مش هتروح بيتكم".

وأوضح البيان أن فريق بلطيم استطاع إحراز هدف التعادل ووفق ذلك توجه جمهور الدلنجات للحكم، والجهاز الفني لفريق نادي بلطيم، وتعدوا عليهم ما أدى إلى إصابة إداري الفريق، واللاعب محمد فوزي الفار، وأشرف شبانة وإلقاء الطوب عليهم وتوجيه السباب ناحيتهم حتى توقفت المباراة لمدة 30 دقيقة.

وقال البيان إنه بعد خروج الحكم من أرض الملعب وتحت التهديد عاد إلى أرض الملعب لمدة دقيقة ونصف، وأطلق صافرة نهاية المباراة، وجرى جمع لاعبي الفريق للاحتماء تحت قطعة صاج، ثم مغادرة الملعب للوصول إلى منطقة آمنة وجرى تغيير ملابسهم فى الشارع.

وأنهى مجلس إدارة نادي بلطيم بيانه بتهديده بالانسحاب رسميًا من الدوري بعدم استكمال مبارياته في المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث ما لم تصدر قرارات صارمة من لجنة مسابقات المجموعة تجاه ما حدث حفاظًا على حقوق الفريق في حين هناك انعقاد دائم لمجلس إدارة النادي تجاه ما حدث.