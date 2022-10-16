وسط احتجاجات للأسبوع الخامس.. اندلاع حريق هائل وإطلاق نار بسجن في العاصمة الإيرانية طهران

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع حريق هائل في سجن سيئ السمعة، يحتجز فيه سجناء سياسيون ونشطاء مناهضون للحكومة في العاصمة الإيرانية.



وفقا لمقاطع مصورة متداولة على الإنترنت ووسائل إعلام محلية، فقد وقع إطلاق نار داخل سجن إيفين، مع دخول الاحتجاجات على مستوى البلاد أسبوعها الخامس.



وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، التي تديرها الدولة، بوقوع اشتباكات بين السجناء وموظفي السجن في جناح واحد، نقلا عن مسؤول أمني كبير.



وقال المسؤول إن السجناء أشعلوا النار في مستودع مليء بزي السجن، ما تسبب في الحريق.



وأضاف أن "مثيري الشغب" فُصلوا عن السجناء الآخرين لتهدئة الصراع.



وذكر المسؤول أن "الوضع تحت السيطرة تماما" وأن رجال الإطفاء يخمدون النيران.



لكن لقطات الحريق استمرت في الانتشار على الإنترنت، وأظهرت مقاطع مصورة دوي طلقات نار، بينما تصاعدت أعمدة من الدخان في سماء طهران وسط صوت إنذار.



وأفاد "مركز حقوق الإنسان الإيراني"، ومقره في الولايات المتحدة، في وقت سابق باندلاع "نزاع مسلح" داخل جدران السجن. وأضاف المركز أن أعيرة نارية سمعت لأول مرة في العنبر 7 من السجن.

وشهدت مدن إيرانية، اليوم السبت، تجمعات احتجاجية متفرقة، منها طلابية في عدة جامعات، وإغلاق محال تجارية في مدن كردية، وفق مقاطع مصورة متداولة، في مطلع الأسبوع الخامس من الاحتجاجات المستمرة على وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول، بعد أيام من احتجازها بسبب حجابها.



وتظهر فيديوهات منتشرة إغلاق محال تجارية في مدن كردية شمال غربي إيران، منها مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، اليوم السبت، وسط تضارب مستمر في الروايات عن أسبابه. ففيما تؤكد السلطات الإيرانية ووسائل إعلام محلية أن الإغلاق سببه مخاوف أصحاب هذه المحال و"تعرّضهم لتهديدات من مجموعات معارضة" في حال عدم الانخراط في الإضراب، لكن نشطاء على شبكات التواصل ووسائل إعلام معارضة خارج إيران يقولون إن الإغلاق يعود إلى إضراب تلبية لدعوات.



وتحدثت وكالة "رويترز" عن لقطات مصورة على الإنترنت تظهر على ما يبدو اشتعال النيران في سجن "إيفين" بالعاصمة الإيرانية، الذي يضم سجناء سياسيين.. وسماع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار.



من جهتها، نقلت قناة صحيفة "هم ميهن" على منصة "تلغرام"، عن شهود عيان، قولهم عن وقوع حريق في السجن الشهير في طهران وتصاعد الدخان منه. وأضافت الصحيفة أن "سبب وقوع الحريق لم يتضح بعد".



كذلك، وقعت اليوم السبت مناوشات واشتباكات بين الطلاب الأعضاء في منظمة "الباسيج" والطلاب المحتجين في جامعة "خوارزمي" في طهران، بعد إطلاق المحتجين هتافات سياسية حادة.



إلى ذلك، واصلت السلطات الإيرانية منع عدد من المشاهير السينمائيين والرياضيين من السفر مع ضبط جوازات سفرهم، بتهمة تأجيج "أعمال الشغب" في البلاد، في إشارة إلى مواقفهم الداعمة للاحتجاجات.



ووصف البرلماني الإيراني كاظم دلخوش الخطوة بأنها "جلد الذات"، قائلاً إن البلاد استثمرت في هذه الوجوه الثقافية البارزة، داعياً إلى الحفاظ عليها.



وأضاف المتحدث باسم اللجنة القضائية والحقوقية البرلمانية أنه "في الظروف التي تأجج أطراف خارجية الاضطرابات، يجب العمل بحذر والحفاظ على احترام هذه الشخصيات".



وإلى ذلك، أفادت "نت بلوكس"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على مراقبة أمن الشبكات وتُراقب حرية الإنترنت في مختلف دول العالم، في حسابها على "تويتر"، بأن "المقاييس تظهر اضطراباً رئيسياً جديداً لحركة الإنترنت في إيران بدء من الساعة العاشرة صباحاً"، مضيفة أن "الحادث يأتي وسط دعوات للاحتجاجات بعد ثلاثين يوماً من وفاة مهسا أميني".



وفي الساعات الماضية، انتشرت فيديوهات على شبكات التواصل عن تجمعات احتجاجية متفرقة في مدن مشهد وأردبيل وهمدان ورشت، وتجمعات لطلبة جامعات في كرمانشاه وطهران ورشت.



في الأثناء، أفادت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية بمقتل "عنصرين مسلحَين معاديَين للثورة" في مدينة مشهد الدينية شرقي إيران.



وذكرت وكالة "إرنا"، نقلا عن السلطات المحلية في محافظة خراسان الرضوية، أن المسلحَين هاجما أمس الجمعة مواطنا في مشهد ولاذا بالفرار، قبل أن يُقتلا اليوم السبت في اشتباك مع قوات الأمن والشرطة.



كذلك، ذكر البرلماني الإيراني عن مدينة تربت جام شرقي إيران، جليل رحيمي جهان أبادي، اليوم السبت، أن القائد العام للشرطة الإيرانية حسين أشتري رفع ضده، وبحق ثلاثة نواب آخرين من مدن تبريز وسنندج وتشابهار، دعاوى قضائية لمواقفهم من وفاة الشابة مهسا أميني ودوريات شرطة الآداب.



وأعلن العميد حسن حسن زاده، قائد الحرس الثوري في طهران، اليوم السبت، عن إصابة 850 عنصرا من قوات "الباسيج" في طهران ومقتل ثلاثة منهم، قائلا إن القائد العام للحرس حسين سلامي "منع استخدام السلاح"، حسب قوله.



المصدر: وكالات + العربي الجديد

