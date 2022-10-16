شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتلقي ضربة موجعة بعد الكشف مدة غياب نجم الفريق! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي تشيلسي فى بيان رسمي، عن غياب اللاعب الإنجليزي ريس جيمس، الظهير الأيمن للفريق، يأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية على مستوي الركبة فى مباراة ميلان الأخيرة بدوري الأبطال، والتي أنتهت بفوز "البلوز" بثنائية نظيفة، وأكد البيان الذي كشف عنه الفريق اللندني غياب اللاعب عن الفريق لمدة تقترب من الشهرين بأقصي تقدير.

وأصبح اللاعب يحتاج إلى معجزة حقيقية للحاق بمباريات كأس العالم مع المنتخب الإنجليزي، إلا أن الأمور تكاد شبه مستحيلة، خاصة أنه لم يتبقي سوي 5 أسابيع فقط على إنطلاق المسابقة، الأمر الذي أصاب اللاعب بإحباط شديد، خاصة أن هذا الحدث ينتظره جميع اللاعبين بفارغ الصبر ولا يتكرر سوي مرة وحيدة كل 4 أعوام.



موقف بوتر بعد الكشف غياب اللاعب!

وأعرب المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن إستيائه الشديد من فترة غياب اللاعب الكبيرة عن الملاعب، لا سيما أنها تأتي فى وقت حساس للغاية للفريق، كما أنه أحد الأعمدة الأساسية الذي كان يعتمد عليها الفريق فى الفترة الماضية.



تعرف على موعد مباراة تشيلسي القادمة

ومن المقرر أن يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على فريق أستون فيلا، فى الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يقام اللقاء فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.