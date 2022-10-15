شكرا لقرائتكم خبر عن حرق المساجد والكنائس.. جماعة الإخوان الإرهابية توعدت المصريين بسفك الدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل جنائي وإرهابي حافل منسوب لجماعة الإخوان، لم يتوقف عند المراكز وأقسام الشرطة فقط، بل امتد إلى استهداف المدنيين، والجوامع والمساجد، لصبح لهم نصيب الأسد في أهم القضايا التي شهدتها مصر قبل 30 يونيو 2013، وما بعدها من أزمات كانوا خلالها طرفًا وفاعلًا تخريبًا بالقول والفعل.

ولن ينسى التاريخ جرائم الإخوان بحق الوطن والمصريين، واستهدافهم لدور العبادة على حد سواء، وعلى رأسها مذبحة المصلين، في مسجد الروضة في شمال سيناء والتي أسفرت عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلاَ ، فضلاَ عن عدد من كبار السن تجاوز عددهم الستين و128 مصابا، وذلك فى غضون 24 نوفمبر 2017 .

كما استهدفت الجماعة الإرهابية الكنائس والأقباط، حيث تم الاعتداء على نحو 70 كنيسة ومنشأة قبطية فى محافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والسويس، وأسيوط، وبنى سويف، والعريش، مثل هجوم كنيسة العذراء بالوراق، والذي جاء فى 21 أكتوبر 2013، حيث أطلق ملثمان النيران على كنيسة العذراء بالوراق أثناء انعقاد «إكليل» داخل الكنيسة، أسفر عن سقوط 4 قتلى من بينهم طفلة عمرها ثمانية أعوام، وأكثر من 20 مصابًا، بالإضافة إلى حرق دير العذراء والأنبا إبرام بالمنيا، والذي جاء فى 4 يوليو 2013، عقب بيان عزل مرسى، تم حرق دير العذراء والأنبا إبرام، وما بداخله من محتويات كنيسة العذراء الأثرية، وكنيسة مارجرجس، ومبنى خدمات ومقر إقامة الأسقف، وحرق كنيسة الإصلاح بقرية دلجا بدير مواس، إضافة إلى مهاجمة كنيسة مارمينا بمنطقة أبوهلال فى مدنية المنيا، ومهاجمة كنيسة الأنبا موسى الأسود، وقذفها وإلقاء زجاجات المولوتوف بمنطقة أبوهلال، وحرق كنائس ماريوحنا بشارع السوق والانجيلية بأبو هلال والمعمدانية بمركز بنى مزار.

وواصلت الجماعة الإرهابية هجومها وعنفها ضد المصريين، وخاصة مع حريق كنيسة مارجرجس بحدائق القبة والذي تسبب فى إثارة الزعر والرعب فى نفوس المواطنين جميعًا والأقباط خاصة، فيما دبرت الجماعة الإرهابية تفجيرًا جديدًا فى ذات اليوم، شهدته إحدى الكنائس فى مدينة رفح.

واستهدفت الجماعة الإرهابية الكنيسة الإنجيلية بالهرم فى 12 نوفمبر 2015، حيث تم إطلاق نار على الكنيسة الإنجيلية فى الهرم، من مجهولين يستقلون دراجة بخارية، ما تسبب بإصابة شرطى من أفراد حماية الكنيسة، بالإضافة إلى استهداف كنيسة العذراء بأكتوبر فى 28 يناير 2014، ما أدى إلى مقتل رقيب شرطة، وإصابة آخرين.

واستمر عنف وإرهاب الإخوان، لاستهداف كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا فى 1 يناير 2015، بعد قتل أمين ومساعد شرطة، كانا يحرسان كنيسة مارمرقس الكاثوليكية، بمدينة المنيا عشية عيد الميلاد المجيد، ما أدى إلى مقتلهما، وإثارة الفزع بين أهالى المنطقة.

وامتدت جرائم الإخوان لارتكاب انفجار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى 11 ديسمبر 2016، حيث استهدف الإرهابيون الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 31 آخرون، ونفذ الإرهابيون عملهم الإجرامى الخسيس بحق الأقباط، مستخدمين عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرامًا، بالإضافة لتفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية في9 إبريل 2017، حيث تزامن التفجير مع توافد المسيحيين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف، استهدف الإرهابيون كنيسة مار جرجس قبل الساعة العاشرة صباحًا، ونجم عن انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار وفاة 29 شخصًا وإصابة 76 آخرين، بينما أسفر تفجير كنسية مارمرقس الانتحارى والذى وقع قرابة الثانية عشر ظهرًا عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 48.

وفى 29 ديسمبر 2017، استهدف هجوم إرهابى كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وكشفت الأجهزة الأمنية أن منفذ الهجوم «إبراهيم إسماعيل»، أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى، استقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح إلى وأطلق النيران على قوة تأمين الكنيسة، وعددا من المواطنين، لكن تمكن مأمور قسم شرطة حلوان من إصابة المتهم والقبض عليه.

فى 12 نوفمبر 2015، تم إطلاق نار على الكنيسة الإنجيلية فى الهرم، من مجهولين يستقلون دراجة بخارية، ما تسبب بإصابة شرطى من أفراد حماية الكنيسة، كما استهدف هجوم مسلح فى 28 يناير 2014، كنيسة السيدة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل رقيب شرطة، وإصابة آخرين.

وفى 1 يناير 2015، شهدت منطقة وسط مدينة المنيا، واقعة استهداف وقتل أمين ومساعد شرطة، كانا يحرسان كنيسة مارمرقس الكاثوليكية، بمدينة المنيا عشية عيد الميلاد المجيد، ما أدى إلى مقتلهما، وإثارة الفزع بين أهالى المنطقة، وفى 11 ديسمبر 2016، استهدف الإرهابيون الكاتدرائية المرقسية فى العباسية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 31 آخرون، ونفذ الإرهابيون عملهم الإجرامى الخسيس بحق الأقباط، مستخدمين عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجرامًا.

كما استهدف إرهاب الإخوان فى 9 إبريل 2017، هجومين إرهابيين كنيستى مارجرجرس فى طنطا ومارمرقس بالإسكندرية، خلال تفجيرات أحد السعف، حيث تزامن التفجير مع توافد المسيحيين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف، استهدف الإرهابيون كنيسة مار جرجس قبل الساعة العاشرة صباحًا، ونجم عن انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار وفاة 29 شخصًا وإصابة 76 آخرين، بينما أسفر تفجير كنسية مارمرقس الانتحارى والذى وقع قرابة الثانية عشر ظهرًا عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 48.

وفى 29 ديسمبر 2017، استهدف هجوم إرهابى كنيسة مارمينا بمنطقة حلوان، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وكشفت الأجهزة الأمنية أن منفذ الهجوم «إبراهيم إسماعيل»، أحد العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى، استقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح إلى وأطلق النيران على قوة تأمين الكنيسة، وعددا من المواطنين، لكن تمكن مأمور قسم شرطة حلوان من إصابة المتهم والقبض عليه.