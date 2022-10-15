شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز فرحات: الحوار الوطنى ينقل البلاد إلى اقتصاد ومجتمع أكثر قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطنى هدفه التعامل مع تحديات المستقبل، ويريد أن ننتقل بالبلاد إلى مكان آخر، واقتصاد أكثر قوة ومجتمع قوى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الحوار الوطنى يخضع لقواعد منهجية واضحة، بدأ من المعايير والفلسة المنسقة للحوار، وهناك بيانات تحكم كيف يتم النقاش داخل اللجان، لافتا إلى أن هيكلة الحوار الوطنى تأخذ وقت حتى ينطلق برؤية واضحة للشعب المصرى.

وتابع أن الاجتماعات التى تمت بين مجلس الامناء ومقررى اللجان ساهم فى بناء درجة عالية من الثقة للمشاركين فى الحوار الوطنى وساهم فى إرثاء فى قاعدة التوافق المختلفة وإدارة الحوار داخل اللجان، وهذه مكاسب تحققت خلال الفترة الماضية بالحوار الوطنى وهينعكس على المواطن المصرى.

وأوضح أن التعامل مع المشكلات الاقتصادية أو القضايا السياسية والمجتمعية ونصل إلى اقتراحات لحل جميع هذه المشاكل بالحوار الوطنى أو المؤتمر الاقتصادى على المدى القصير أو الأبعد، مضيفا أن مخرجات الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى من الممكن تخرج عن قرارات تصدرها الحكومة، أو تشريعات يصدرها البرلمان.