مصر تؤكد على داعمها للسودان ووقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

أكد مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان السفير هاني صلاح، موقف مصر الداعم للسودان، ووقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، واحترامها لإرادة الشعب السوداني.

جاء ذلك خلال المشاورات التي عقدها مساعد الوزير افتراضيا مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق إفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، في إطار الجهود المصرية لدعم الاستقرار في كل من السودان وجنوب السودان.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مساعد الوزير أعرب عن التطلع إلى أن تُسفر الجهود الأممية عن أرضية مشتركة لإقامة حوار بناء بين مختلف المكونات السودانية.

كما استعرض أوجه دعم مصر للسودان، مُشيراً إلى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وكذلك الربط في مجال السكك الحديدية، بالإضافة إلى استمرار مصر في تقديم المُساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والطبية للشعب السوداني الشقيق.

من جانبه، أكد المسئول الأمريكي الاهتمام المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إزاء إعادة الاستقرار إلى السودان، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والسياسي في المُجتمع، وإنجاح المرحلة الانتقالية من خلال التوافُق على أي من المُبادرات السياسية المطروحة للتسوية.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في جنوب السودان، وأعربا عن تطلعهما إلى إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الجنوب سوداني.