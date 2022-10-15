هلت الشتوية. سقوط أمطار في 4 محافظات والأجهزة التنفيذية تعلن الطوارئ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عامر ومحمد البدري وأحمد نصرة ومروة شاهين وأحمد الباهي:

شهدت 4 محافظات مصرية اليوم السبت سقوط أمطار خفيفة، على أنحاء متفرقة منها، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أمس الجمعة من احتمالية سقوط أمطار على محافظات الساحل الشمالي والوجه البحري.

وتعرضت أنحاء متفرقة من محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية إلى سقوط أمطار خفيفة، اليوم السبت، دون حدوث أي تجمعات للمياه في الشوارع، فيما دفعت شركات الصرف الصحي في تلك المحافظات بسيارتها إلى المناطق الساخنة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية وشركات الصرف الصحي بالإسكندرية البحيرة والغربية والمنوفية، اليوم السبت، حالة الطوارئ، استعدادا لموجة الطقس السيئ وهطول الأمطار المتوقعة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظة الإسكندرية بنسبة حدوث 80%.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، كما أعلن استمرار الدراسة دون تعطيل.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.