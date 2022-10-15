السعودية تتضامن مع تركيا بعد انفجار منجم

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية تركيا حكومةً وشعباً، جراء الانفجار الذي وقع في منجم ببلدة أماسرا التركية.

وتتقدم المملكة بتعازيها ومواساتها الصادقة لأسر ضحايا الانفجار، مع تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم.

وأعلنت السلطات التركية مقتل 40 شخصا في انفجار بمنجم للفحم في شمالي البلاد.

وأكدت السلطات أن 15 شخصا مازالوا محاصرين على عمق مئات الأمتار في داخل المنجم، الواقع في منطقة أماسرا، على ساحل البحر الأسود.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوغة إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال 11 شخصا آخرين، ولم تتوصل السلطات بعد إلى سبب هذا الانفجار.