باكستان غاضبة من واشنطن

استدعت باكستان السفير الأمريكي في إسلام آباد بعد وصف الرئيس جو بايدن بأنها واحدة من أخطر دول العالم، إضافة إلى تصريحاته حول السلاح النووي.

وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم السبت، إنه جرى استدعاء السفير الأمريكي في البلاد بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن باكستان «ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم» لأنها تمتلك «أسلحة نووية».

وأضاف الوزير أنه فوجئ بتعليقات بايدن، وأن سوء التفاهم نشأ عن «قلة التواصل».

وصرح بوتو زرداري بأنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبًا على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات، يوم الخميس الماضي، خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي «لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي».