تحذير أوروبي من الفراغ اللبناني

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رسالة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية جاءت في ختام زيارتها إلى لبنان، وقبل أيام من اجتماع البرلمان اللبناني قبل نهاية الشهر الجاري لانتخاب رئيس جديد. وقالت كولونا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس الأول، «إن الرسالة التي أحملها سهلة، مفادها يجب احترام الاستحقاق الدستوري، وهذه ضرورة أساسية، لبنان لم يعد يستطيع تحمل الأزمة الاقتصادية، ودون تحرك فإن الانهيار سيستمر».وأضافت «لقد تم انتخاب برلمان جديد في لبنان ضمن المهل الدستورية، ويجب أن تكون المسألة نفسها بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية».
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