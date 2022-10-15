تلاعب الحوثي يقتل 18 طفلا يمنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي الموالية لإيران، المسؤولية الكاملة عن وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم، جراء تلقيهم جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية في العاصمة صنعاء.

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، «إن التقارير تؤكد أن ميليشيات الحوثي وزعت جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية، قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزءا منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تتلاعب بتاريخ الانتهاء وتوزعها على المستشفيات».

وحذر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في وضع العراقيل أمام وصول الأدوية المقدمة مجانا من المنظمات الدولية لعلاج الأمراض المستعصية، بما فيها مرض السرطان، وبيعها في السوق السوداء لجني أرباح طائلة، وفتح المجال لشركات الأدوية المهربة التي تملكها قيادات حوثية، والذي أدى لمضاعفة معاناة المرضى».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها ووقف القيود والتلاعب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بالمنح العلاجية، وعمليات تهريب الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية عبر شركات تملكها قيادات حوثية.

على صعيد آخر قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، «إن الشعب اليمني الذي حقق معجزة وانتصارا في ثورة 14 أكتوبر 1963 لا يمكن أن يتخلى عن تاريخه وأمجاده ودوره في السير على الدرب نفسه، والدفاع عن وطنه ضد جماعات العنف والإرهاب.

وأكد الداعري خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة 14 أكتوبر أوردتها قناة (اليمن) الفضائية، أن الجيش اليمني ومن خلفه جميع الشعب سيقفون في وجه جماعات العنف وتيارات الإرهاب وكل المهددات والأخطار التي تحيط بالوطن، وسيعملون على إفشال كل المخططات التي تراهن على تقويض أمنه واستقراره ووحدته.

وأوضح أن الاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر يأتي تخليدا للروح الوطنية المقاومة وإعادة تنوير الوعي، وتأكيدا على أهمية مواصلة النضال لحماية مكتسبات ثوراتنا الرائدة وتثمين التضحيات التي قدمت في سبيلها، وتكريسا للوفاء لكل الأهداف والمبادئ والقيم التي قامت من أجلها».

على صعيد آخر قال المتحدث العسكري باسم محور تعز باليمن العقيد عبد الباسط البحر أمس، «إن عناصر الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة على متن 13 طقما، بعضها من عيار 12.7؛ على جبهات ومواقع محافظة تعز». وأضاف البحر في تصريحات لقناة اليمن الفضائية، أن العناصر الحوثية استمرت لليوم الثاني على التوالي في استهداف مواقع الجيش في جبل هان ووادي حذران غرب تعز والقرى المحيطة، مشيرا إلى أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران. ولفت إلى استهداف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأحياء السكنية المحيطة بجبهة معسكر الدفاع الجوي شمال غرب تعز من قبل مدفعية العدو، مع استمرار النيران المتقطعة بالمعدلات المتوسطة والرشاشات الثقيلة في أغلب جبهات ومواقع محور تعز، وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من استهداف مواقع الحوثي في منطقة «تبيشعة» شرق تعز.

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