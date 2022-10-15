شكرا لقرائتكم خبر قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بكردفان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأصدر الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن نبيل عبدالله، بيانا جاء فيه «إن بعض أحياء مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان شهدت احتكاكات بين بعض المكونات الاجتماعية نتج عنها مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين». وأضاف «إن الاشتباكات وقعت بين أبناء المسيرية، وأبناء النوبة خلال اليومين الماضيين، وقع خلالها إضرام للنار ونهب الممتلكات».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش السوداني أمس مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 خلال اشتباكات قبلية في مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان.وأصدر الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن نبيل عبدالله، بيانا جاء فيه «إن بعض أحياء مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان شهدت احتكاكات بين بعض المكونات الاجتماعية نتج عنها مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين». وأضاف «إن الاشتباكات وقعت بين أبناء المسيرية، وأبناء النوبة خلال اليومين الماضيين، وقع خلالها إضرام للنار ونهب الممتلكات».

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بكردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.