30 قتيلا بين الإرهابيين في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الصومالية مقتل 30 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية، بينهم 3 قيادات، في محافظة شبيلي الوسطى (جنوب). وبحسب بيان رسمي، حرر الجيش خلال العملية بلدة حوادلي الواقعة 30 كم من مدينة بلعد بالمحافظة. وأوضح البيان أن الجيش قتل الإرهابيين خلال محاولة هروبهم من المنطقة وآخرين أثناء زرعهم عبوات ناسفة في طرق يستخدمها الجيش. وأوضح البيان أن الجيش قتل الإرهابيين خلال محاولة هروبهم من المنطقة وآخرين أثناء زرعهم عبوات ناسفة في طرق يستخدمها الجيش.

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