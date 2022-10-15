عملية أمنية واسعة تقتل 7 من زعماء تنظيم داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصدر أمني سوري مقتل 7 من عناصر داعش خلال عملية تنفذها الجهات المختصة، شمال غرب محافظة درعا جنوب سوريا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)، أمس، عن المصدر قوله: إن «الجهات المختصة بالتعاون مع مجموعات أهلية، وبمساندة الجيش السوري، واصلت عملياتها الأمنية لليوم الثاني على التوالي في مدينة جاسم، على امتداد 55 كلم شمال غرب محافظة درعا، ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي».

وذكر المصدر، أن «العملية الأمنية تدور مواجهاتها في الحي الشمالي من مدينة جاسم، بعد ورود معلومات عن وجود مقرات لتنظيم داعش الإرهابي في هذا الحي، ما استوجب عملية أمنية عسكرية محدودة في الحي».

وأشار إلى أنه «تم استهداف أحد المقرات، أمس، وكان فيه عدد من إرهابيي التنظيم ويعرفون بـ»أمراء التنظيم»، أحدهم عراقي الجنسية».

ولفت إلى أن «العملية الأمنية تشهد مشاركة واسعة من أبناء محافظة درعا الذين قدموا من ريفيها الشرقي والغربي، حيث قتل 3 أفراد من المجموعات الأهلية التي تواجه التنظيم، في حين تم القضاء على 7 من إرهابيي التنظيم منذ بدء العملية حتى الآن».

وأوضح المصدر، أن «حظر التجوال في المنطقة مستمر حتى انتهاء العملية، حفاظا على حياة المدنيين والقضاء على إرهابيي تنظيم داعش، الذين يقومون بأعمال إرهابية في المدينة والمناطق المجاورة لها».

ووفق الوكالة، «أسفرت العملية الأمنية التي بدأت بتنفيذها الجهات المختصة، أمس، عن مقتل وإصابة كثير من إرهابيي داعش، بينهم متزعمون عرف منهم الإرهابيان: أيوب فاضل جباوي الملقب «أبو مجاهد برقة»، وأيهم فيصل الحلقي الملقب «أيهم الفيصل».