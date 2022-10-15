البرهان يرحب بالتكامل بين السودان وإثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بمقترح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن قيام تكامل اقتصادي بين بلديهما.

جاء ذلك خلال جلسة محادثات مشتركة حول العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، على هامش انعقاد منتدى تانا بشأن قضايا السلم والأمن في أفريقيا بمدينة بحردار الإثيوبية أمس، حيث ترأس الجانب السوداني البرهان، فيما ترأس الجانب الإثيوبي آبي أحمد، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد البرهان أن الشعبين يربطهما مصير مشترك، مبينا أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار، مشددا على حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا.

وقال البرهان إنه فيما يتعلق بقضية سد النهضة، فإنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية للسد، فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن العلاقة مع السودان ذات خصوصية.

وأوضح آبي أن مشروع سد النهضة سيعود بفوائد كبيرة على السودان، ولن يكون خصما عليه، وتقدم آبي أحمد بمقترح لوضع آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وشدد الجانبان على ضرورة معالجة كل المشكلات الحدودية بالطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة.