شكرا لقرائتكم خبر فصائل غزاوية تدعو إلى تصعيد الغضب ضد إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة إلى تصعيد الغضب ضد إسرائيل، في ظل توتر ميداني في الضفة الغربية وشرق القدس.

وحث ناطق باسم الغرفة المشتركة لفصائل «المقاومة»، خلال مؤتمر صحفي في غزة، الفلسطينيين على «تصعيد الغضب والاستمرار في الرد على العدوان الإسرائيلي».

وقال الناطق: «فلتتكلم البنادق الشريفة، ولتشحذ السيوف والخناجر والسكاكين، ولتفعل كل الوسائل الشعبية والعسكرية، لكبح العدوان والانتصار للقدس والأقصى».

وعدّ أن «المساس بالمسجد الأقصى وازدياد جرائم العدو بحق أهلنا في القدس، وتدنيس المقدسات، هو نذير شؤم على هذا الاحتلال».

وأشادت الغرفة المشتركة بتصاعد عمليات مجموعات مسلحة في كل من نابلس وجنين، وعدت أنها «تعبير عن روح شعبنا الأصيلة في مقارعة المحتل، وقراره النهائي بالرد على عدوان الاحتلال».

وشددت على أن «المساس بالأقصى وازدياد جرائم العدو بحق أهلنا في القدس، وتدنيس مقدسات شعبنا بالطقوس الدينية التوراتية، تحت حجج واهية وعناوين وقحة، هو نذير شؤم على هذا الاحتلال».

وقتل فلسطينيان أحدهما طبيب، وأصيب العشرات اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مداهمة في جنين ومواجهات متفرقة في عدد من مدن الضفة الغربية.

وحسب إحصاءات فلسطينية، قتل نحو 170 فلسطينيا منذ بداية العام الحالي، منهم أكثر من 110 في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط تصاعد في التوتر الميداني بشكل غير مسبوق منذ سنوات.