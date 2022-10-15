انت الان تتابع خبر إصابة زائرين إيرانيين بالاختناق جراء حريق عجلة تقلهم إلى الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "اسعفت عدد من الزائرين الإيرانيين بعد اصابتهم بحالات الاختناق نتيجة استنشاق نواتج حريق اندلع داخل حافلة تقلهم من محافظة سامراء الى قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار بسبب تماس كهربائي".وأشارت إلى أنها "أنهت أعمال الإسعاف والإخماد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية في الحافلة المحترقة".