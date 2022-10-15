"تويتر" يختبر ميزة جديدة.. هذه تفاصيلها

ويشهد موقع "تويتر" منذ فترة ليست بالقليلة، تغييرات كبيرة في طبيعته التي اعتادها المستخدمون على مدار سنوات طويلة.

ويتابع رمزي، أن الميزة الجديدة تساهم أيضا في "الحد من حملات التنمر أو المضايقة ويمنح المستخدمين المهمشين أداة جديدة لحماية أنفسهم".

ويعتقد رمزي، أن تلك الميزات الجديدة "قادرة على إعادة تويتر إلى مضمار السباق التي تخلفت عنه طويلا، حيث تمكنها من تحسين تجربة المستخدم على المنصة مستقبلا، ومن ثم زيادة عدد الساعات التي يقضيها عليها، وجذب المزيد من المستخدمين".