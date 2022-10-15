شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. "هنا القاهرة" حلم يصبح واقعاً بإطلاق أكبر قناة أخبار مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل قناة القاهرة الإخبارية، وفق إطار مهني واضح فى دعايتها، بالتواجد على الأرض فى مختلف عواصم العالم، بشبكة مراسلين تصل إلى٣٠ مراسلا، وخطاب يرتكز بوضوح على الهوية الوطنية لعالمنا العربي.

قناة القاهرة الإخبارية تنطلق فى توقيت عالمي وإقليمي بالغ الدقة، وهو ما استدعى وجودها لتقديم الصورة للمشاهد المصري والعربي بمصداقية ومهنية.

هنا القاهرة من المغرب العربي الي كينيا والصومال ، من أنقرة الي اليونان من شبة الجزيرة العربية الي جنوب السودان ومن موسكو إلى الولايات المتحدة ومن باريس الي برلين.

قناة القاهرة الإخبارية حلم طال انتظاره لسنوات، تنجح الشركة المتحدة الآن من خلال قطاع أخبار المتحدة، من تحويله إلى واقع برئاسة الزميل الكاتب الصحفي ومعه،كوادر شبابية مصرية تمؤمن أن الإعلام رسالة وطنية .

تضم قناة القاهرة الإخبارية كوكبة متألقة من مذيعي الأخبار من مصر والعالم العربي ، المعروف عنهم المهنية والحياد والدقة في نقل الأحداث.

ولدت قناة القاهرة الإخبارية كبيرة بفضل وجود عناصر إعلامية متميزة تستطيع أن تنافس الشاشات الإخبارية الإقليمية ، بل بعض العاملين بها هم من مؤسسي تلك القنوات الإخبارية المنافسة.

حان الوقت لكي نعرف أخبار العالم باللهجة المصرية التي يحرص عليها القائمين على تأسيس قناة القاهرة الإخبارية، فنحن صناع الخبر ومصدره، هنا القاهرة مصدر الخبر.