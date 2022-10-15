شكرا لقرائتكم خبر عن "طفرة غير مسبوقة".. عضو صحة النواب تبرز إنجازات قطاع الصحة خلال الـ 8 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في مصر خلال الثماني سنوات الماضية، موضحة أن القطاع شهد طفرة غير مسبوقة.

وقالت النائبة البرلمانية فى تصريحات لها، أن ملف القطاع الصحي في مصر جاء على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه الحكم عام 2014، نظرا لكونه أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى.

وأوضحت إيرين سعيد، أن القطاع الصحي منذ 2014 شهد العديد من الإنجازات، وخاصة على مستوى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مثل المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، بجانب مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، وكذلك مبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، بجانب الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وشددت على أن التحركات جاءت لتوفير الحق الدستوري للمصريين "الحق في الصحة" في مساواة كاملة للجميع، مشيرة إلى الجوانب التشريعة في مجال الصحة، مثل صندوق الطوارئ الطبية، والذي جاء في ظل جائحة كورونا، بجانب قانون المجلس الصحي المصري، بجانب اتفاقية الوكالة الإفريقية للدواء، والتي سيكون لها عائد كبير على مصر في صناعة الأدوية وفتح خطوط إنتاج وتصدير، كذلك الأنجاز الكبير وهو قانون التأمين الصحي الشامل، مع إنشاء هيئة الدواء المصرية المنوطة بتنظيم سوق الدواء في مصر، والمبادرات الرئاسية لعلاج ضمور العضلات، والتطور الذي شهده ملف المرض النفسي والإدمان.

كما تطرقت لملف زراعة الأعضاء والسياحة العلاجية العلاجية، موضحة أنهما من أهم الملفات التي تعمل الدولة المصرية على النهوض بهما الفترة المقبلة.