شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام مصر تزين الماراثون الرياضى.. افتتاح مقرات جديدة فى دورى حزب مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.
فى محافظة الجيزة
نظمت أمانة المجالس المحلية بقسم الطالبية، ندوة تثقيفية، حول دور الأجهزة المحلية، تحت عنوان "إدارة الشأن العام"، وقدم شرحاً تفصيلياً عن ماهية المجالس المحلية وتوصيفها والغرض من إنشائها ومراحل تطورها ونالت المناقشات.
كما واصلت أمانة مركز أطفيح، إطلاق قوافلها الطبية المجانية رقم 334، فى قرية كفر الواصلين، وتضم تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والجهاز الهضمى والتحاليل طبية، وذلك تفعيلًا للتعاون الملموس فيما بين الحزب ووزارة الصحة.
كما نظمت أمانة مركز العياط، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، فى قرية برنشت، لخدمة الأهالى فى كافة التخصصات الطبية.
كما أقامت أمانة قسم الهرم، ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتناولت الندوة، انجازات حرب أكتوبر العظيمة وما بعدها وكيف استعد الجيش المصرى بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقيادات الجيش لعبور وتحطيم خط بارليف الحصين لتحقيق النصر، إلى جانب الانجازات الوطنية والقومية التى تتحقق حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن لقاء القمة فى المباراة النهائية لدورى مستقبل وطن لكرة القدم فى نسخته الرابعة، والتى أسفر ما بين فريقى العجوزة والبدرشين، للبطولة النهائية على مستوى المحافظة.
نظمت أمانتى الصحة والشباب بالمحافظة، ماراثون رياضى عصر أمس الجمعه أمام حديقة فريال، وذلك فى إطار فعاليات اليوم العالمى للقلب، شارك فيها لفيف من الأعضاء بالأقسام والأمانات النوعية، وعدد كبير من أعضاء الحزب والأهالى بمحافظة بورسعيد، وعلى هامش الفعالية، نظم الحزب أيضاً حملة للتبرع بالدم، وكذلك عيادتين متنقلتين للكشف على المواطنين، وقدمت صيدليات الطحان هدايا للمشاركين وتخفيضات على الأدوية المختلفة، كما رفع المشاركون الأعلام المصرية وعبارات تشجع على الرياضة والحياة الصحية الجيدة.
فى محافظة بنى سويف
نظمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن فى محافظة بنى سويف، بالتنسيق مع أمانة مركز الواسطى، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة وذكرى مولد نبى الرحمة والإنسانية ورسول السلام سيدنا محمد ﷺ، وذلك بمدينة الواسطى، وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القران الكريم ووقف المشاركون فى الحفل دقيقة حداد على روح شهداء الوطن وعزف سلام الشهيد، ثم عدد من الكلمات والفقرات الدينية، وفى ختام الحفل تم تكريم أبناء الشهداء وعددا من العمال والفلاحين.
وفى محافظة أسوان
أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، ختام فعاليات دورى مستقبل وطن لكرة القدم فى نسخته الرابعة، وإقامة لقاء القمة المباراة النهائية على مستوى المحافظة غدا الأحد الموافق 16 أكتوبر فى تمام الساعة الثامنة مساءا، على ملعب سيتى كليب.
كما تقيم أمانة مركز إدفو، قافلة طبية لمعالجة أمراض العيون ومكافحة العمي، اليوم السبت، فى منطقة الصعايدة قبلي، تقدم الخدمة الطبية خلالها للمواطنين، ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وسيتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية.
وفى محافظة أسيوط
نظمت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعى بالمحافظة، ورشة عمل حول "التقنيات الحديثة والتواصل الفعال" لتدريب الكوادر الوطنية فى تشكيلات أمانة المتابعة بالمراكز الإدارية بالمحافظة، يأتى ذلك لتشجيع الكوادر الجديدة فى أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعى وتدريبها على كيفية توظيف التقنيات الحديثة فى تحقيق التواصل الفعال، ويذكر أن هذه الورشة تعتبر الأولى ضمن سلسلة ورش عمل وتدريبات سوف ينفذها الحزب بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.
كما وزعت أمانة مركز أسيوط، عدداً من عبوات حلوى المولد النبوى الشريف على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى المركز فى إطار احتفالات الحزب بذكرى المولد النبوي.
وفى محافظة الدقهلية
أقامت أمانة مركز ميت سلسيل، إحتفالية كبرى لإحياء الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز شباب قرية الإتحاد"، حيث أقيمت الإحتفالية بإحدى قرى الأمانة بهدف مشاركة الوحدات الحزبية وكان هناك رسالة لكل التلاميذ والطلبة والذين حضروا احتفالية الوحدة الحزبية بقرية الاتحاد لشرح الدور البطولى للجيش المصرى العظيم.
وفى محافظة دمياط
اختتمت أمانة مركز كفر سعد، نهائى دورى مستقبل وطن لكرة القدم، فى نسخته الرابعة، بقرية كفر المنازلة، بحضور جماهيرى كبير، وهيئه مكتب الحزب وعدد من أعضاء الحزب بمركز كفر سعد.فى محافظة الفيوم
نظمت أمانة بندر أول الفيوم، قافلة طبية مجانية، شاملة عدداً من التخصصات، فى حى الصيفية الجديدة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم الرعاية الصحية لأهالينا الغير قادرين والأسر الأولى بالرعاية، وشملت القافلة الطبية تخصصات "باطنة، وأطفال، ومسالك بولية، ومعمل تحاليل"، ولاقت القافلة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، والذين أشادوا بدور الحزب وجهوده فى مساعدة محدودى الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.وفى محافظة الغربية
افتتحت أمانة مدينة بسيون، مقراً جديداً للوحدة الحزبية بقرية كنيسة شبراطو، وعقدت لقاءاً موسعاً خلال التدشين، لتخفيف على المواطنين فى سرعة التواصل مع الحزب ونوابه فى البرلمان بغرفتيه.
كما نظمت أمانة الصحة بقسم ثان المحلة، قافلتين للكشف المجانى على أهالى المحلة، شملت تخصصات الأسنان والرمد والتغذية العلاجية وصرف الأدوية المجانية.
كما استضافت أمانة قسم ثان طنطا، لقاءا جماهيريا بمشاركة مدير شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بطنطا، وتم طرح كافة الاستفسارات وعرض الشكايات على رئيس الشبكة الذى تلقاها بكل أريحية.
كما قامت أمانة مدينة زفتي، بزيارة للمدراس الموجودة بنطاق الوحدة الحزبية للحى البحري، وتمت مقابله بعض الأهالى والسماع إلى مشاكلهم وتم التواصل معهم، كما انتهت الأمانة، من مشروع "أفاق"، لاكتشاف ودعم المشروعات للتدريب والتشغيل الذاتى للشباب والبنات، واستمر التدريب لمدة 29 يوماً تعلم الشباب خلالهم ريادة الأعمال، المهارات الحياتية.
كما نظمت أمانة كفر الزيات، احتفالية لتكريم عدد من الطلاب المتفوقين بالشهادات العامة والازهر والمتفوقين، فى الوحدة الحزبية بقرية قصر نصرالدين، وشهدت الاحتفالية فقرة دينية الاحتفال بالمولد النبوى وانتصارات أكتوبر، وتم منح الطلاب شهادات تقدير من الوحدة الحزبية تقديرا لتفوقهم العلمي.
وفى محافظة الإسماعيلية
تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، لقاء القمة حفل ختام دورى مستقبل وطن لكرة القدم فى نسخته الرابعة، اليوم الأحد، وذلك بالصالة المغطأة رقم 1 بهيئة قناة السويس، فى تمام الساعة السابعة مساء.
وفى محافظة الأقصر
وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، على مرضى مستشفى شفاء الاورمان لعلاج السرطان بالصعيد بالأقصر، عدداً من عبوات حلوى المولد بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك لادخال البهجة والسرور عليهم ودعمهم فى مسيرة العلاج ضد المرض.
كما أسدلت أمانة الحزب بالمحافظة، الستار على فعاليات دورى مستقبل وطن لكرة القدم، فى نسخته الرابعة، خلال احتفالية كبرى نظمتها الأمانة، حيث فاز فريق منشية النوبة من مدينة الطود بلقب بطل دورى مستقبل وطن بالمحافظة فى نسخته الرابعة، بعد فوزه على فريق شباب أرمنت الحيط، ممثل مدينة أرمنت بركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى أقيمت على ملعب نادى الشعب بمدينة الأقصر.
كما أعلنت أمانة مركز الأقصر، عن تنظيم مجموعات وفصول تقوية للطلاب والطالبات بعدد من المواد فى جميع المراحل التعليمية، وذلك ضمن خطة الحزب لتقديم خدمات تعليمية للطلاب والطالبات بمدارس مركز الأقصر على أن تعقد مجموعات التقوية بمقر أمانة الحزب.
وفى محافظة مطروح
اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات دورى مستقبل وطن لكرة القدم فى نسخته، خلال أجواء احتفالية وأمسية رياضية كبرى، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من العمد والمشايخ، والمقامة على ملعب مطروح، واقيمت المباراة النهائية بين فريقى مركز النجيلة ومركز مطروح، أسفر بفوز فريق النجيلة ليصبح بطلاً متوجاً على مستوى المحافظة.
وفى محافظة المنيا
نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز أبو قرقاص، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، فى قرية بنى حسن الشروق، وشملت تخصصات باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن، عظام، نساء وتوليد، أسنان بالإضافة إلى عمل التحاليل والأشعة، ووجود صيدلية مجانية، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، وتمكنت القافلة من الكشف وإجراء التحاليل الطبية لعدد 350 حالة من أهالى القرية والقرى المجاورة، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده فى مساندة محدودى الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة
وفى محافظة المنوفية
نظمت أمانة مركز قويسنا، ندوة تثقيفية تحت عنوان "النشء الصحيح"، وذلك خلال تقدم مشروع أمهات مصر والوطن العربي، والمقام بمقر الأمانة، وتناولت الندوة الطرق الأفضل لتوجيه الأطفال وخاصة فى سن المراهقة؛ وحاضر فيها عضو المجلس القومى للمرأة، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية.
كما نظمت أمانتى مراكز الباجور وقويسنا، قافلتين طبيبتن بالمجان، شاملتين عدداً كبير من التخصصات الطبية، فى قرى المراكز "ميت بره- ميت الوسطي"، وفى مركز قويسنا قامت القافلة الطبية بالكشف على جميع الحالات وعددهم 680 حالة، شهدت القافلتين، إقبالًا كبيرا من المواطنين خاصة كبار السن والمرأة وسط توافر تخصصات طبية مختلفة مجانية.
وفى محافظة الوادى الجديد
نظمت أمانة مركز الداخلة، أمسية دينية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، التعاون مع إدارتى الاوقاف والشباب بالمركز، وتضمنت فقرات متنوعة شملت مدحًا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتواشيح وقصائد دينية عن سيرة الرسول الكريم.
وفى محافظة القليوبية
نظمت أمانة مدينة العبور، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وخلال الحفل وزع عدداً كبيراً من عبوات حلوى مولد النبوى على المواطنين، الذين حضروا الاحتفالية.
وفى محافظة البحر الأحمر
نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ندوة تحت عنوان "تطوير الذات وريادة الأعمال"، وناقشت الندوة، البعد الاجتماعى لريادة الأعمال وتخطى الحاجز النفسى للتطوير بشكل عام الأمر الذى يعد من أهم ركائز التطوير والتخلى عن الأفكار والموروثات القديمة مثل التمسك بفرص العمل من خلال الدولة والتفكير فى البدائل الاكثر فاعلية والتى تؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
وفى محافظة الشرقية
أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تأهل أربع فرق فى تصفيات دورى مستقبل وطن لكرة القدم بنسخته الرابعة، حيث شهدت التصفيات منافسات قوية وشرسه فى نهائى المجموعات المتأهلة، وسط حضور جماهيرى كبير فى ثانى مباريات التصفيات بين مراكز المحافظة وهم "الحسينية، وكفر صقر، والقنايات، وأبو حماد".
وفى محافظة سوهاج
نظمت أمانة مركز البلينا، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، فى مقر جمعية الأنوار المحمدية، واستهدفت الكشف والفحص على المرضى بمركز البلينا وتقديم العلاج لهم بالمجان، وشهدت القافلة، التى شملت الكشف والفحص فى جميع التخصصات، إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث قدمت القافلة خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان لما يقرب من 800 شخص، حيث أشادوا بالقافلة وبجهود الحزب وخدماته المجتمعية المستمرة للمواطنين.
كما نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، ومشاركة الأهالى فرحتهم بالذكرى العطرة بميدان العارف بالله، وتضمنت الإحتفالات - التى شهدت إقبالاً كبيراً من الأهالى - فقرة للوعظ والحديث عن مولد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسماته، وأخلاقه، وفضائل الإحتفال بمولده، كما تضمن الحفل فقرات للإنشاد الدينى، ورقص للتنورة، فضلاً عن قيام شباب وفتيات الأمانة بتوزيع حلوى المولد والهدايا على الحضور، وبخاصة الأطفال الذين ارتسمت البهجة والفرحة على وجوههم.
وفى محافظة الإسكندرية
أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، تأهل 16 فريقاً الدور الـ8، فى فعاليات تصفيات دورى مستقبل وطن لكرة القدم بنسخته الرابعة على مستوى المحافظة، والفرق المتأهلة هي: الهيئات الاستشارية، والجمرك، والرمل أول، واللبان، والمنتزة أول وباب شرق، ومينا البصل، وكرموز، و العامرية ثان، وسيدى جابر، والعامرية أول وكرموز ومحرم بك، والرمل ثان، ومينا البصل، والدخيلة، ومن المقرر انطلاق الدور ثمن النهائى اليوم السبت بمشاركة 16 فريقًا يمثلون مختلف أقسام المحافظة.
كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة عن أهمية التعليم، وعلاقة التعليم ببناء الأسرة، وطرق التعلم بشكل سليم لتحقيق التفوق، وتأثير تفوق الأبناء على ترابط الأسرة.
كما نظمت أمانة قسم العامرية ثان، ندوة عن أهمية دعم القبائل العربية للدولة المصرية، وأهمية تقديم كل سبل الدعم الممكنه، وندوة اخرى عن التدخين وتأثيره السلبى على صحة الإنسان، وعلاقته بأمراض التنفس، وأما عن دور "المرأة"، نظمت الأمانة ندوة عن أهمية دور المرأة الريفية فى المشاركة فى الحياة السياسية، ودورها فى النهوض بالمستوى الفكري، وندوة اخرى عن دور المرأة فى استثمار الوقت، والمحافظة على الوقت وتنظيمه من خلال تحديد الأهم ثم الأقل أهمية، كما نظمت ندوة عن انتصارات أكتوبر بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، وتم عرض بطولات القوات المسلحة المشرفة فى هذه الحرب، وكيف تحقق هذا الانتصار.
كما نظمت أمانة قسم مينا البصل ثلاث ندوات تثقيفية لزيادة الوعى ونشر الثقافة لدى أعضاء الحزب والمواطنين، وذلك بمشاركة الامناء النوعيين وأعضاء الحزب، فقد استضافت الأمانة ندوة حول الاكتئاب الاسرى و مخاطره، حاضرت فيها امينة غريب من زحدة ابن سهلان الصحية التابعة لمنطقة غرب الطبية، ونظمت الأمانة ندوتين تثقيفيتين، الأولى حول العنف الاجتماعى والفكرى وأضراره على المجتمع، والثانية عن العمل التطوعى وفوائده وايجابياته.
كما نظمت أمانة قسم الدخيلة قافلة طبية، بمنطقة الدرايسة، وذلك لتقديم الدعم الطبى لأهالى المنطقة، والكشف عن الأمراض المزمنة وتقديم النصائح والارشادات الطبية، ونظمت الأمانة أيضا جلسة حوارية مع الشباب، للتعرف على المشكلات التى تواجههم، وتم تقديم حلول ومقترحات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونشر المعرفة فى المجالات المختلفة.
كما نظمت أمانة قسم برج العرب، ندوة حول توعية الأمهات بسلوك الأطفال الشخصي، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وطرق دعم السلوك الإيجابى للأطفال، ونظمت الأمانة أيضا ندوة للتوعية بأهمية محو الأمية وتعليم الكبار، حيث تم التأكيد على دور التعليم فى النهوض بالمجتمع، وحول تنظيم الأسرة، نظمت الأمانة ندوة أخرى للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، وعلاقته بمستوى معيشة الأفراد.
كما واصلت أمانة كرموز ولمدة 3 أيام فى مبادرة الكشف المبكر لسرطان الثدى للسيدات والأمراض المزمنة، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للأهالي، وتوفير الدعم الطبى لهم.
كما نظمت أمانة قسم سيدى جابر، ندوة حول دعم الدولة الوطنية والأمن القومي، وتم عرض مفهوم الدولة الوطنية وعلاقته بالأمن القومي، وطرق دعم الدولة وحماية أمنها القومى ومواجهة التحديات الموجودة.
كما نظمت أمانة الاسكان والمرافق بالمنتزة ثان، ندوة توعوية حول أساليب ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، أمين الإسكان والمرافق بالمحافظة، بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة المياه، وذلك فى حضور عدد من الأمناء النوعيين بالقسم وأعضاء الحزب.
ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.