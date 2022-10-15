شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام مصر تزين الماراثون الرياضى.. افتتاح مقرات جديدة فى دورى حزب مستقبل وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين. فى محافظة الجيزة فى محافظة الجيزة نظمت أمانة المجالس المحلية بقسم الطالبية، ندوة تثقيفية، حول دور الأجهزة المحلية، تحت عنوان "إدارة الشأن العام"، وقدم شرحاً تفصيلياً عن ماهية المجالس المحلية وتوصيفها والغرض من إنشائها ومراحل تطورها ونالت المناقشات. كما واصلت أمانة مركز أطفيح، إطلاق قوافلها الطبية المجانية رقم 334، فى قرية كفر الواصلين، وتضم تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والجهاز الهضمى والتحاليل طبية، وذلك تفعيلًا للتعاون الملموس فيما بين الحزب ووزارة الصحة. كما نظمت أمانة مركز العياط، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، فى قرية برنشت، لخدمة الأهالى فى كافة التخصصات الطبية. كما أقامت أمانة قسم الهرم، ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتناولت الندوة، انجازات حرب أكتوبر العظيمة وما بعدها وكيف استعد الجيش المصرى بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقيادات الجيش لعبور وتحطيم خط بارليف الحصين لتحقيق النصر، إلى جانب الانجازات الوطنية والقومية التى تتحقق حاليا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن لقاء القمة فى المباراة النهائية لدورى مستقبل وطن لكرة القدم فى نسخته الرابعة، والتى أسفر ما بين فريقى العجوزة والبدرشين، للبطولة النهائية على مستوى المحافظة.

فى محافظة بورسعيد نظمت أمانتى الصحة والشباب بالمحافظة، ماراثون رياضى عصر أمس الجمعه أمام حديقة فريال، وذلك فى إطار فعاليات اليوم العالمى للقلب، شارك فيها لفيف من الأعضاء بالأقسام والأمانات النوعية، وعدد كبير من أعضاء الحزب والأهالى بمحافظة بورسعيد، وعلى هامش الفعالية، نظم الحزب أيضاً حملة للتبرع بالدم، وكذلك عيادتين متنقلتين للكشف على المواطنين، وقدمت صيدليات الطحان هدايا للمشاركين وتخفيضات على الأدوية المختلفة، كما رفع المشاركون الأعلام المصرية وعبارات تشجع على الرياضة والحياة الصحية الجيدة. فى محافظة بنى سويف فى محافظة بنى سويف نظمت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن فى محافظة بنى سويف، بالتنسيق مع أمانة مركز الواسطى، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة وذكرى مولد نبى الرحمة والإنسانية ورسول السلام سيدنا محمد ﷺ، وذلك بمدينة الواسطى، وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القران الكريم ووقف المشاركون فى الحفل دقيقة حداد على روح شهداء الوطن وعزف سلام الشهيد، ثم عدد من الكلمات والفقرات الدينية، وفى ختام الحفل تم تكريم أبناء الشهداء وعددا من العمال والفلاحين. وفى محافظة أسوان وفى محافظة أسوان أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، ختام فعاليات دورى مستقبل وطن لكرة القدم فى نسخته الرابعة، وإقامة لقاء القمة المباراة النهائية على مستوى المحافظة غدا الأحد الموافق 16 أكتوبر فى تمام الساعة الثامنة مساءا، على ملعب سيتى كليب. كما تقيم أمانة مركز إدفو، قافلة طبية لمعالجة أمراض العيون ومكافحة العمي، اليوم السبت، فى منطقة الصعايدة قبلي، تقدم الخدمة الطبية خلالها للمواطنين، ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وسيتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية. وفى محافظة أسيوط وفى محافظة أسيوط نظمت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعى بالمحافظة، ورشة عمل حول "التقنيات الحديثة والتواصل الفعال" لتدريب الكوادر الوطنية فى تشكيلات أمانة المتابعة بالمراكز الإدارية بالمحافظة، يأتى ذلك لتشجيع الكوادر الجديدة فى أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعى وتدريبها على كيفية توظيف التقنيات الحديثة فى تحقيق التواصل الفعال، ويذكر أن هذه الورشة تعتبر الأولى ضمن سلسلة ورش عمل وتدريبات سوف ينفذها الحزب بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة. كما وزعت أمانة مركز أسيوط، عدداً من عبوات حلوى المولد النبوى الشريف على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى المركز فى إطار احتفالات الحزب بذكرى المولد النبوي. وفى محافظة الدقهلية وفى محافظة الدقهلية أقامت أمانة مركز ميت سلسيل، إحتفالية كبرى لإحياء الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز شباب قرية الإتحاد"، حيث أقيمت الإحتفالية بإحدى قرى الأمانة بهدف مشاركة الوحدات الحزبية وكان هناك رسالة لكل التلاميذ والطلبة والذين حضروا احتفالية الوحدة الحزبية بقرية الاتحاد لشرح الدور البطولى للجيش المصرى العظيم. وفى محافظة دمياط وفى محافظة دمياط اختتمت أمانة مركز كفر سعد، نهائى دورى مستقبل وطن لكرة القدم، فى نسخته الرابعة، بقرية كفر المنازلة، بحضور جماهيرى كبير، وهيئه مكتب الحزب وعدد من أعضاء الحزب بمركز كفر سعد. فى محافظة الفيوم فى محافظة الفيوم

نظمت أمانة بندر أول الفيوم، قافلة طبية مجانية، شاملة عدداً من التخصصات، فى حى الصيفية الجديدة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم الرعاية الصحية لأهالينا الغير قادرين والأسر الأولى بالرعاية، وشملت القافلة الطبية تخصصات "باطنة، وأطفال، ومسالك بولية، ومعمل تحاليل"، ولاقت القافلة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، والذين أشادوا بدور الحزب وجهوده فى مساعدة محدودى الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة. وفى محافظة الغربية وفى محافظة الغربية افتتحت أمانة مدينة بسيون، مقراً جديداً للوحدة الحزبية بقرية كنيسة شبراطو، وعقدت لقاءاً موسعاً خلال التدشين، لتخفيف على المواطنين فى سرعة التواصل مع الحزب ونوابه فى البرلمان بغرفتيه. كما نظمت أمانة الصحة بقسم ثان المحلة، قافلتين للكشف المجانى على أهالى المحلة، شملت تخصصات الأسنان والرمد والتغذية العلاجية وصرف الأدوية المجانية. كما استضافت أمانة قسم ثان طنطا، لقاءا جماهيريا بمشاركة مدير شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بطنطا، وتم طرح كافة الاستفسارات وعرض الشكايات على رئيس الشبكة الذى تلقاها بكل أريحية. كما قامت أمانة مدينة زفتي، بزيارة للمدراس الموجودة بنطاق الوحدة الحزبية للحى البحري، وتمت مقابله بعض الأهالى والسماع إلى مشاكلهم وتم التواصل معهم، كما انتهت الأمانة، من مشروع "أفاق"، لاكتشاف ودعم المشروعات للتدريب والتشغيل الذاتى للشباب والبنات، واستمر التدريب لمدة 29 يوماً تعلم الشباب خلالهم ريادة الأعمال، المهارات الحياتية. كما نظمت أمانة كفر الزيات، احتفالية لتكريم عدد من الطلاب المتفوقين بالشهادات العامة والازهر والمتفوقين، فى الوحدة الحزبية بقرية قصر نصرالدين، وشهدت الاحتفالية فقرة دينية الاحتفال بالمولد النبوى وانتصارات أكتوبر، وتم منح الطلاب شهادات تقدير من الوحدة الحزبية تقديرا لتفوقهم العلمي. وفى محافظة الإسماعيلية وفى محافظة الإسماعيلية تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، لقاء القمة حفل ختام دورى مستقبل وطن لكرة القدم فى نسخته الرابعة، اليوم الأحد، وذلك بالصالة المغطأة رقم 1 بهيئة قناة السويس، فى تمام الساعة السابعة مساء. وفى محافظة الأقصر وفى محافظة الأقصر وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، على مرضى مستشفى شفاء الاورمان لعلاج السرطان بالصعيد بالأقصر، عدداً من عبوات حلوى المولد بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك لادخال البهجة والسرور عليهم ودعمهم فى مسيرة العلاج ضد المرض. كما أسدلت أمانة الحزب بالمحافظة، الستار على فعاليات دورى مستقبل وطن لكرة القدم، فى نسخته الرابعة، خلال احتفالية كبرى نظمتها الأمانة، حيث فاز فريق منشية النوبة من مدينة الطود بلقب بطل دورى مستقبل وطن بالمحافظة فى نسخته الرابعة، بعد فوزه على فريق شباب أرمنت الحيط، ممثل مدينة أرمنت بركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى أقيمت على ملعب نادى الشعب بمدينة الأقصر. كما أعلنت أمانة مركز الأقصر، عن تنظيم مجموعات وفصول تقوية للطلاب والطالبات بعدد من المواد فى جميع المراحل التعليمية، وذلك ضمن خطة الحزب لتقديم خدمات تعليمية للطلاب والطالبات بمدارس مركز الأقصر على أن تعقد مجموعات التقوية بمقر أمانة الحزب. وفى محافظة مطروح وفى محافظة مطروح اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات دورى مستقبل وطن لكرة القدم فى نسخته، خلال أجواء احتفالية وأمسية رياضية كبرى، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من العمد والمشايخ، والمقامة على ملعب مطروح، واقيمت المباراة النهائية بين فريقى مركز النجيلة ومركز مطروح، أسفر بفوز فريق النجيلة ليصبح بطلاً متوجاً على مستوى المحافظة. وفى محافظة المنيا وفى محافظة المنيا نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز أبو قرقاص، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، فى قرية بنى حسن الشروق، وشملت تخصصات باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن، عظام، نساء وتوليد، أسنان بالإضافة إلى عمل التحاليل والأشعة، ووجود صيدلية مجانية، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، وتمكنت القافلة من الكشف وإجراء التحاليل الطبية لعدد 350 حالة من أهالى القرية والقرى المجاورة، ولاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده فى مساندة محدودى الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة