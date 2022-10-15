رئيس جمهورية كينيا يشيد بالعلاقات بين بلاده ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كينيا - (أ ش أ)

أشاد رئيس جمهورية كينيا "وليم صاموي روتو" بالعلاقات الثنائية طويلة المدى التي تربط بين بلاده ومصر، وذلك خلال استقباله سفير مصر بكينيا خالد الأبيض ، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /السبت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن الرئيس الكيني أكد الحاجة إلى استمرار التنسيق والعمل من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما مجالي التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح البلدين في ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانيات في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة.

وأعرب الرئيس الكيني عن أمله في أن يخرج الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ COP27 المقرر عقده خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بنتائج في صالح دول الجنوب أخذاً في الاعتبار التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الكثير من الدول النامية، مشيراً إلى ما تعانيه بلاده من جفاف وخطر المجاعة في المناطق الشمالية الشرقية.

من جانبه استعرض السفير خالد الأبيض أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات والموضوعات التي ستتناولها الموائد الحوارية الست التي ستعقد في إطارها، وأولويات الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ COP27.

وأشار إلى اهتمام مصر بالتوصل إلى توافق حول خطوات عملية لتنفيذ ما سبق الاتفاق عليه خلال قمة باريس للمناخ والاجتماعات ذات الصلة، بما يراعي احتياجات الدول النامية ولا يزيد من الأعباء الملقاة على كاهلها من جراء تغير المناخ من خلال وسائل تمويلية مبتكرة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب السفير المصري عن سعادته بفترة عمله في كينيا وحرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.