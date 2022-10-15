بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. محافظ الإسكندرية يكشف موقف تعطيل الدراسة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن موقف المحافظة من تعطيل الدراسة في المدارس يوم غد الأحد، وذلك على خلفية تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار رعدية غدًا.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في تصريحات له، أن الدراسة مستمرة دون تعطيل وأن المدارس والمعاهد الأزهرية تعمل بشكل طبيعي يوم غد الأحد.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك نوات شديدة وقوية خلال العام الجاري، بناء على الأبحاث العالمية الصادرة في هذا الشأن، وزيادة كميات مياه الأمطار، وزيادة شدة الرياح الرعدية، لافتًا إلى أن مواعيد النوات تغيرت وباتت غير ثابتة وهذا بسبب التغيرات المناخية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه قد يكون هناك أمطار إلى خفيفة إلى متوسطة وقد تصل إلى رعدية بنسبة 80%، وارتفاع في الأمواج قد يصل إلى 2.5 متر، مشيرًا إلى أن هناك نشاط للرياح.